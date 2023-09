SpaceX lanse tren limyè kolore ak satelit Starlink

By

Yon dènye lansman SpaceX te kreye yon tren limyè sansasyonèl atravè syèl la lannwit. Lansman an, ki te fèt nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid, te voye 22 satelit Starlink nan òbit ki ba Latè. Satelit sa yo, ki se yon pati nan inisyativ entènèt bande mondyal SpaceX la, te kaptive obsèvatè nan plizyè eta, tankou Connecticut, Utah, Illinois, Michigan, Ohio, ak Wisconsin.

Satelit Starlink yo responsab pou bay entènèt bande pou itilizatè atravè mond lan. Depi premye lansman yo an 2019, SpaceX te deplwaye plis pase 3,000 satelit. Konpayi an gen pou objaktif pou mete yon total de 7,500 satelit nan òbit Latè ki ba, jan Komisyon Federal Kominikasyon an apwouve.

Yon fwa nan òbit, satelit Starlink yo deplase nan yon chemen dwat, reflete limyè epi fè yo vizib soti nan tè a. Sepandan, vizibilite yo limite, menm jan yo evantyèlman etabli pwòp òbit yo. Pandan transpò yo, yon chenn Starlink ka flache atravè syèl la plizyè fwa nan yon sèl lannwit.

Pou moun ki enterese nan lokalize satelit yo, gen plizyè resous entènèt ki disponib. Entènèt ak aplikasyon mobil "Find Starlink" pèmèt itilizatè yo swiv chenn satelit ki baze sou kowòdone oswa vil la. Satellitemap.space ofri yon kat ki sanble ak yon glòb ki montre kote satelit Starlink yo epi ki bay detay tankou dat lansman ak dènye kou yo. Itilizatè yo ka make kay yo sou kat jeyografik la pou detèmine lè yon satelit pral pase anlè.

Tren limyè ki sot pase a te kreye pa satelit Starlink yo te bay yon vizyon kaptivan ak etranj pou obsèvatè atravè plizyè eta. Kòm SpaceX kontinye lanse plis satelit, syèl la lannwit ka wè menm plis klere tou nan lavni.

