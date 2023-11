Nouvo Dat Lansman pou Misyon Boeing CST-100 Starliner Devwale

By

Nan yon aktyalizasyon eksitan soti nan NASA, premye lansman ekipaj machin CST-100 Starliner Boeing a pral pran plas nan mwa avril, dapre Phil McAlister, direktè divizyon espas komèsyal NASA an. Misyon Crew Flight Test (CFT), ki te pwograme okòmansman pou 2022, te retade pou rezoud pwoblèm teknik yo. Sepandan, preparasyon pou misyon an sou wout, e si tout bagay ale byen, lansman an pral rive 14 avril.

Misyon CFT a gen anpil enpòtans paske li make non sèlman premye vòl ekipaj pou veso espasyèl Starliner la, men tou premye fwa yon kapsil ekipaj Etazini pral ateri sou tè olye pou yo pwolonje nan oseyan an. Anplis de sa, sa a pral premye lansman ekipaj soti nan Cap Canaveral depi misyon Apollo 7 la an 1968.

NASA ak Boeing te travay di pou rezoud pwoblèm teknik yo te idantifye pandan preparasyon pou misyon CFT a. Yon pwoblèm ki enplike retire kasèt ki ka pran dife nan ekipay fil nan kapsil Starliner la. Dapre Dave McCann, enjenyè anchèf Boeing pou pwogram Starliner la, yo te retire plis pase 1,300 mèt tep epi ranplase yo ak altènatif ki pa ka pran dife. Ekip yo te travay avèk dilijans pou asire sekirite veyikil la.

Yon lòt aspè enpòtan nan misyon an se redesign nan lyen ki mou nan parachit veso espasyèl la pou ogmante maj sekirite yo. Yo pwograme yon tès gout pou janvye pou evalye pèfòmans lyen reamenaje yo. Siksè fini tès sa a pral enpòtan anpil pou kenbe orè lansman pou 14 avril.

Yon fwa ke misyon CFT la avèk siksè vole, Starliner la pral entegre nan flòt la pou misyon wotasyon ekipaj Estasyon Espas Entènasyonal (ISS) ki dire lontan. Sa a pral altène ak Crew Dragon SpaceX a, kontribye nan misyon regilye nan ISS la.

