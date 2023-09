Pote mèvèy Cosmos pou Timoun Kenya yo

By

Astwonòm kenyen Susan Murabana nan yon misyon pou montre timoun nan kominote riral yo ke syans se pou tout moun. Ansanm ak mari l ', fotograf Daniel Chu Owen, Murabana vwayaje nan kominote sa yo ak yon teleskòp ak yon planetaryòm enflatab, anseye jiska 300 timoun sou zetwal yo ak planèt yo. Inisyativ sa a finanse atravè lajan vwayaj ki sipòte Travelling Telescope, yon antrepriz sosyal ki te fonde pa Murabana pou edike ak enspire jèn yo sou astwonomi ak syans.

Mank aksè nan teleskòp ak planetaryom se yon defi anpil timoun nan Kenya fè fas a. Murabana espere ke eksperyans sa yo pral elaji orizon yo ak elaji vizyon lemonn yo. Lè li prezante timoun yo mèvèy Cosmos yo, li vize pou enspire ak deklanche kiryozite yo sou mond lan ak opòtinite ki pi lwen pase Kenya.

Sous: Gadyen legal la

Abòde Pousantaj Mòtalite Matènèl atravè Sipò pou Akouchman

Inivèsite Huston-Tillotson, yon inivèsite istorikman Nwa nan Austin, Texas, te lanse pwogram Boldly BLUE pou atake gwo pousantaj mòtalite matènèl nan eta a, sitou pami fanm Nwa yo. Inisyativ la gen pou objaktif pou fòme doulas, fanmsaj, ak konsiltan laktasyon pou bay sipò esansyèl pandan pwosesis akouchman an.

Lè yo ogmante divèsite ak disponiblite ekspè nan nesans nan Santral Texas, inivèsite a espere amelyore aksè a swen kontinyèl ak kiltirèl ki aliyen pou moun ki fèt. Pwogram nan pral okòmansman konsantre sou fòmasyon doulas, ak plan yo elaji nan konsiltan laktasyon ak fanmsaj nan ane annapre a. Bay sèvis sa yo gratis sa ap ede asire ke plis moun ka jwenn sipò yo bezwen pandan gwosès ak akouchman.

Sous: KUT

Transfòme batri ki mouri yo an resous dirab

Resiklaj pil mouri yo ka kenbe kle nan pwodiksyon batri dirab pou tranzisyon enèji pwòp. Règleman an Ewòp ap pouse pou ogmante resiklaj batri, sa ki ka diminye enpak sou anviwònman an nan fabrikasyon batri pa minimize bezwen an pou min vaste ak minimize fatra.

Anvan sa, resiklaj ityòm-ion batri te limite Et difficile. Sepandan, nouvo règleman an Ewòp mande koleksyon ak resiklaj pil ityòm-ion nan machin elektrik, e-bisiklèt, ak sistèm depo enèji. Règ yo gen ladan tou sib strik rekiperasyon metal. Règleman sa yo konsidere kòm yon etap nan direksyon pou kreye yon bouk fèmen nan materyèl kritik.

Lè yo resikle metal tankou ityòm, cobalt, ak nikèl ki soti nan pil mouri, pwodiksyon nouvo pil ka pi dirab ak zanmitay anviwònman an.

Sous: Grist