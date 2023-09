Defi Vwayaj Espas Imèn yo: Radyasyon, Chanjman Gravitasyonèl, ak Sante Mantal

By

Vwayaj espas imen an ap agrandi, ak plis misyon ekipe ki te planifye pa NASA ak konpayi komèsyal yo. Sepandan, risk ki genyen nan kò imen an nan espas bezwen yo dwe adrese pou misyon ki dire lontan, tankou yon misyon sou Mas.

Yon gwo enkyetid se radyasyon espas. Kontrèman ak sou Latè, kote mayetosfè a bay pwoteksyon kont radyasyon cosmic, astwonòt k ap vwayaje pi lwen pase Estasyon Espas Entènasyonal la ap fè fas a ekspoze kontinyèl nan nivo radyasyon ki ekivalan a plizyè milye reyon X nan pwatrin yo. Radyasyon sa a ka domaje sistèm nève yo ak sistèm kadyovaskilè, osi byen ke baryè san-sèvo, ki kenbe sibstans danjere soti nan sèvo a. NASA ap devlope teknoloji pou pwoteje astwonòt kont radyasyon, ki gen ladan materyèl devyasyon konstriksyon nan machin espas ak kostim espas, osi byen ke itilize sèten alimantasyon ak sipleman pou bese efè ekspoze radyasyon.

Chanjman gravitasyonèl yo tou poze defi nan kò imen an nan espas. Mank gravite a mennen nan misk ak pèt zo, osi byen ke chanjman nan likid kòporèl. Egzèsis ak sipleman ka ede minimize enpak mikrogravite sou sante misk ak zo. Anplis de sa, chanjman likid nan zo bwa tèt la ka gen efè negatif sou sèvo a, ki kapab kontribye nan yon kondisyon ke yo rekonèt kòm sendwòm nero-okilè ki asosye vòl espasyal. "Pantalon" espesyalize ki redistribiye likid tounen nan direksyon pi ba kò a ka ede soulaje pwoblèm sa a.

Anplis de sa, nati izole vwayaj espas ka gen efè pwofon sou sante mantal. Astwonòt sibi fòmasyon ekip pou aprann kijan pou jere estrès ak solitid nan anviwònman ekstrèm. Chèchè yo ap etidye fason pou kontwole ak sipòte sante mantal pandan misyon espasyèl yo. Malgre defi sa yo, astwonòt souvan fè eksperyans yon sans de tranbleman ak koneksyon lè w ap gade Latè soti nan espas, ke yo rekonèt kòm "efè apèsi."

An konklizyon, ekspansyon vwayaj espas imen an pote ak li defi nan kò imen an ak lespri. Abòde defi sa yo enpòtan anpil pou siksè nan pwochen misyon sou Mas ak pi lwen.

- Definisyon:

– Magnetosphere: Rejyon ozalantou yon planèt ki kontwole pa chan mayetik li epi ki pwoteje li kont radyasyon cosmic.

– Baryè san-sèvo: Yon baryè pwoteksyon ki anpeche sèten sibstans pase nan san an nan sèvo a.

– Sendwòm nero-okilè ki asosye ak vòl espasyal: Yon kondisyon astwonòt ki gen eksperyans ki afekte estrikti ak fonksyon je yo, ki kapab lakòz chanjman likid nan zo bwa tèt la.

– Efè Apèsi: Yon fenomèn ki gen eksperyans pa astwonòt kote yo santi yon sans de tranbleman ak koneksyon lè yo gade Latè soti nan espas.