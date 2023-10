SpaceX retire lis datant pou Starlink nan peyi Etazini, li ofri abònman imedyat

By

SpaceX te anonse ke li te elimine lis datant pou sistèm entènèt satelit Starlink li nan peyi Etazini. Sa vle di ke kliyan ki enterese kapab kounye a abònman pou aksè imedya san yo pa oblije rete tann. Konpayi an atribiye reyalizasyon sa a ak kapasite amelyore nan dezyèm jenerasyon satelit Starlink li yo, ki ofri kat fwa plis kapasite pase premye jenerasyon an. Kòm yon rezilta, Starlink disponib kounye a atravè peyi an.

Anvan sa, aksè nan sistèm entènèt satelit SpaceX a te limite nan sèten pati nan peyi Etazini akòz gwo demann. Kliyan potansyèl yo te oblije rete tann pou semèn oswa mwa pou jwenn aksè, pandan y ap abònen ki egziste deja yo te fè eksperyans pwoblèm konjesyon rezo ki ta ka ralanti vitès entènèt. Sepandan, SpaceX ap travay pou elaji kapasite Starlink nan lanse satelit adisyonèl, ki te piti piti soulaje restriksyon aksè.

Lendi, dènye holdouts ki rete sou lis datant la, prensipalman ki sitiye nan sidès Etazini, yo te finalman akòde aksè. Devlopman sa a te vini yon ti tan apre SpaceX te deplwaye yon lòt pakèt 22 satelit Starlink nan òbit, sa ki te pote kantite total satelit yo rive 4,845 jan astwonòm Jonathan McDowell te konfime.

Malgre ke lis datant la te retire, kèk abonnés e menm Starlink li menm te rapòte vitès pi dousman pase espere. Sepandan, dezyèm jenerasyon satelit Starlink yo pa sèlman ofri kapasite ogmante, men tou pwomèt vitès entènèt pi rapid pou itilizatè tè yo. Anplis de sa, SpaceX ap prepare pou prezante pyès ki nan konpitè pwochen jenerasyon, ki espere amelyore pèfòmans.

