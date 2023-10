SpaceX Falcon 9 mete pou lanse 22 satelit Starlink

By

Yon fize SpaceX Falcon 9 pwograme pou lanse 22 satelit Starlink sou òbit jodi a depi Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid. Lansman an pral fèt a 5:20 pm EDT, ak plizyè opòtinite backup disponib si sa nesesè. Moun ki enterese ka gade lansman an an dirèk atravè kont X SpaceX a (ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter).

Premye etap fize Falcon 9 la, ki te deja vole sou 16 misyon, pral retounen sou Latè epi ateri sou bato abèy la Jis Li Enstriksyon yo apeprè 8.5 minit apre lansman. Lansman sa a pral yon vòl timid nan dosye reutilizasyon konpayi an, ki te fikse jis mwa pase a.

Apeprè 65 minit apre lansman, etap siperyè Falcon 9 a pral deplwaye 22 satelit Starlink yo nan espas. SpaceX te rapidman agrandi megakonstelasyon Starlink li a, ak plis pase 70 misyon òbital te lanse nan 2023 pou kont li. Kounye a, gen prèske 4,900 satelit Starlink operasyonèl nan òbit, ak lansman sa a pral kontribye nan kwasans kontinye nan konstelasyon an.

Starlink bay kliyan atravè lemond sèvis entènèt lè yo voye siyal ki soti nan rezo satelit la nan reseptè ki sou tè a. Lè yo ajoute plis satelit nan konstelasyon an, SpaceX gen pou objaktif pou ogmante pwoteksyon ak amelyore koneksyon entènèt globalman.

Sous:

– Atik Sous: [Antre Tit Atik Sous]

– Kredi imaj: SpaceX