SpaceX Falcon 9 wòkèt pou lanse 21 satelit Starlink

SpaceX ap prepare pou yon lòt lansman, fwa sa a voye yon fize Falcon 9 soti nan Vandenberg Space Force Base nan Kalifòni. Fize a pral pote 21 satelit Starlink nan òbit ki ba Latè (LEO). Lansman an pwograme pou byen bonè Lendi maten (25 septanm) a 3:23 am EDT (0723 GMT; 12:23 am lè lokal Kalifòni).

Si tout bagay ale fèt san pwoblèm, premye etap Falcon 9 la pral retounen sou Latè epi ateri sou yon bato abèy SpaceX apeprè 8.5 minit apre lansman. Premye etap sa a an patikilye te reyitilize e li te deja sibi senk dekolaj ak aterisaj siksè, ki fè sa a sizyèm misyon pou li.

Deplwaman satelit Starlink yo espere rive apeprè 62.5 minit apre lansman. Starlink se pwojè anbisye SpaceX ki vize pou kreye yon megakonstelasyon entènèt mondyal. Kounye a, gen plis pase 4,750 satelit operasyonèl nan LEO, ak SpaceX gen plan pou kontinye agrandi rezo sa a nan lavni.

Lansman sa a vini yon ti tan apre 17yèm vòl SpaceX pou yon premye etap re-itilize Falcon 9. Reitilizasyon rapid fize yo se yon reyalizasyon enpòtan pou SpaceX, ki montre angajman yo genyen pou eksplorasyon espas ki efikas.

Pou gade lansman an an dirèk, ou ka branche kont SpaceX la sou X (ansyen Twitter) ak pwoteksyon kòmanse senk minit anvan dekolaj la. Tan eksitan yo ap vini pandan SpaceX ap kontinye pouse limit teknoloji espasyal yo epi konstwi rezo Starlink yo.

Definisyon: Low Earth Orbit (LEO) refere a yon òbit alantou Latè ak yon altitid ant 160 kilomèt (99 mil) ak 2,000 kilomèt (1,200 mil).

