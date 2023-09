SpaceX planifye lansman wòkèt soti nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral

By

SpaceX gen pou l lanse yon fize Falcon 9 soti nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral vandredi aswè. Lansman an pwograme pou 7:56 pm epi li pral fèt nan Space Launch Complex 40. Fize a pral pote 22 satelit Starlink nan òbit ki ba Latè. Sepandan, lansman an sijè a kondisyon metewolojik, ak yon chans 40% pou enpak move tan dapre previzyon ki soti nan 45yèm Zèl Espas la.

Si SpaceX tann jiska apre 11 pm pou lanse, chans pou enpak move tan diminye a 15%. Genyen tou de opòtinite pou lansman backup a 11:12 pm ak 11:30 pm Apre lansman an, premye etap fize a espere ateri sou yon dronship nan Oseyan Atlantik la.

Anplis de sa a lansman SpaceX, Space Coast la kapab atann tou yon lòt lansman soti nan United Launch Alliance nan Samdi maten. Lansman Atlas V pou Biwo Rekonesans Nasyonal la pwograme pou 8:51 am nan Space Launch Complex 41. Misyon sa a, ke yo rekonèt kòm SILENTBARKER, vize amelyore konsyantizasyon domèn espas pou NRO ak US Space Force. Previzyon pou lansman sa a endike yon chans 15% pou move tan afekte lansman an.

Definisyon:

– Falcon 9: Yon fize ki kapab itilize ankò de etap devlope pa SpaceX pou transpòte chaj yo nan òbit Latè ak pi lwen.

– Starlink: Yon konstelasyon entènèt satelit ke SpaceX te konstwi.

– Òbit ki ba Latè: Rejyon espas ki nan anviwon 2,000 kilomèt anwo sifas Latè kote pifò satelit yo ak Estasyon Espas Entènasyonal la ye.

– Droneship: Yon platfòm ki estasyone nan oseyan an pou bay yon sit aterisaj pou fize SpaceX ki kapab itilize ankò.

