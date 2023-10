SpaceX Stacks Starship Pwototip devan vòl tès la

By

SpaceX te fini anpile dènye pwototip Starship li yo nan etablisman yo nan Starbase, Texas, nan preparasyon pou dezyèm vòl tès veso espasyèl la. Konpayi an te pataje foto pwosesis anpile sou rezo sosyal yo, ansanm ak nouvèl ke yo ap travay ak Administrasyon Aviyasyon Federal (FAA) pou jwenn yon lisans lansman.

FAA a dènyèman te konkli ankèt li sou premye vòl tès Starship a, ki te fèt 20 avril. Malerezman, misyon an te rankontre pwoblèm epi yo te detwi machin nan entansyonèlman. Sepandan, Elon Musk te deklare ke dènye veyikil Starship la teknikman pare pou vòl, ak siksè tès revokasyon motè li yo. SpaceX ap tann otorizasyon FAA pou kontinye ak lansman an.

Kanpe prèske 400 pye wotè, Starship se pi gwo ak pi pwisan fize ki te janm konstwi. Li depase kapasite pouse fize lalin Saturn V NASA an. Veso espasyèl la konsiste de de etap - etap anwo a, ki rele tou Starship, ak rapèl premye etap la, ke yo rekonèt kòm Super Heavy. Tou de konpozan yo fèt pou yo ka reyitilize konplètman, yon faktè enpòtan nan fè kolonizasyon Mas ekonomikman solid, dapre Musk.

Sa a se pa premye fwa SpaceX anpile pwototip Starship patikilye sa a. Ekip la te konplete yon operasyon menm jan an jis mwa pase a. Pandan konpayi an ap avanse ak preparasyon pou vòl tès k ap vini an, yo kontinye travay kole kole ak FAA pou asire yon lansman siksè.

Sous:

- Federal Aviation Administration (FAA)

- SpaceX