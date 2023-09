SpaceX lanse wòkèt Falcon 9 ak satelit Starlink

SpaceX ap planifye pou lanse yon fize Falcon 9 soti nan Vandenberg Space Force Base lendi 11 septanm, a 11:57 pm Fize a pral pote 21 satelit Starlink, ki fè pati sèvis entènèt satelit gwo vitès SpaceX la.

Si lansman inisyal la an reta, SpaceX gen opòtinite pou lansman backup nan Madi ak Mèkredi. Konpayi an gen pou objaktif pou debake premye etap fize a sou droneship Of Course I Still Love You nan Oseyan Pasifik la, ki pral 11yèm vòl pou rapèl patikilye sa a.

Yon webcast an dirèk nan lansman an ap disponib sou pwofil SpaceX sou X (ansyen Twitter) apeprè senk minit anvan dekolaj la.

Starlink se pwojè anbisye SpaceX pou kreye yon konstelasyon entènèt satelit mondyal. Ti satelit sa yo, ki peze anviwon 260 kg chak, yo pral deplwaye nan òbit ki ba Latè pou bay koneksyon entènèt gwo vitès ak latansi atravè mond lan. Avèk deplwaman 21 satelit adisyonèl, SpaceX pral elaji flòt Starlink li a pou amelyore sèvis entènèt bande laj li a k ​​ap grandi.

Teknoloji fize Falcon 9 ki kapab itilize ankò SpaceX la pèmèt lansman espas ki efikas nan refè ak reitilize premye etap fize a. Konpayi an te reyalize etap enpòtan nan aterisaj ak reflight nan rapèl, sa ki montre potansyèl pou redwi depans lansman ak ogmante aksè nan espas.

Sous: SpaceX