SpaceX lanse 23 satelit Starlink nan òbit: Ogmante Aksè Entènèt

Konpayi eksplorasyon espas SpaceX gen pou l lanse yon lòt 23 satelit Starlink sou òbit aswè a. Lansman an pral fèt soti nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid, sa ki make yon lòt peryòd okipe pou konpayi an. Fenèt lansman pwograme a ap ouvri a 11:01 pm EDT (0401 GMT 22 Novanm), epi ou ka gade emisyon an dirèk sou kont SpaceX sou X (ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter).

Si yo reyisi, premye etap fize Falcon 9 la pral retounen sou Latè, ateri vètikal sou bato abèy ki rele "A Shortfall of Gravitas" nan Oseyan Atlantik la, apeprè 8.5 minit apre dekolaj la. Booster patikilye sa a gen yon dosye enpresyonan, li te itilize nan 15 lansman anvan ak aterisaj. Li te sipòte misyon tankou vòl Starlink, osi byen ke misyon astwonòt pou NASA, sètadi Crew-3 ak Crew-4.

Apre apeprè 65.5 minit, 23 satelit Starlink yo pral deplwaye nan òbit ki ba Latè apati etap siperyè Falcon 9 la. Deplwaman sa a pral kontribye nan efò kontinyèl SpaceX pou elaji kouvèti Entènèt mondyal atravè konstelasyon Starlink li a. Avèk chak lansman satelit, rezo satelit ki òbit yo ap grandi, sa ki ogmante aksè nan sèvis entènèt gwo vitès nan zòn ki lwen ak ki pa sèvi yo.

FAQ:

K: Ki sa ki Starlink?

A: Starlink se yon konstelasyon satelit ke SpaceX te konstwi pou bay kouvèti entènèt bande mondyal.

K: Konbyen satelit Starlink ki nan òbit kounye a?

A: Depi kounye a, SpaceX te deplwaye dè milye de satelit Starlink nan òbit.

K: Ki jan Starlink travay?

A: Satelit Starlink yo travay lè yo fòme yon rezo may nan espas, sa ki pèmèt kominikasyon entèkonekte ant satelit yo ak estasyon tè yo bay sèvis entènèt.

K: Poukisa elaji aksè entènèt enpòtan?

A: Ogmante aksè entènèt la gen anpil benefis sosyo-ekonomik, sa ki pèmèt koneksyon nan zòn ki pa t gen dwa sèvi yo anvan epi li ankouraje opòtinite edikasyonèl, ekonomik ak teknolojik.

K: Ki kote mwen ka gade lansman SpaceX la?

A: Yo ka gade emisyon an dirèk SpaceX sou kont Twitter ofisyèl yo, X.

