SpaceX Falcon 9 wòkèt pou lanse 21 satelit Starlink

Yon fize SpaceX Falcon 9 pwograme pou lanse 21 satelit Starlink sou entènèt nan òbit soti nan baz fòs espas Vandenberg Kalifòni. Lansman an fikse pou bonè maten jodi a, ak fize a ap dekole a 3:47 am EDT. Sepandan, si distribisyon an pa mache, gen twa opòtinite backup ki disponib.

Lansman an pral difize sou entènèt sou X, ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter, ak pwoteksyon kòmanse apeprè senk minit anvan dekolaj. Si tout bagay ale jan li te planifye a, premye etap Falcon 9 la pral tounen san danje sou Latè, aterisaj sou bato abèy "Natirèlman mwen toujou renmen ou" anviwon 8.5 minit apre lansman. Premye etap fize sa a te deja fini 16 vòl, jis youn timid nan dosye reitilizasyon SpaceX la.

21 satelit Starlink yo pral deplwaye soti nan etap siperyè Falcon 9 a apeprè 62.5 minit apre lansman. Lansman sa a make 75yèm misyon òbital pou SpaceX nan 2023, paske konpayi an vize reyalize 100 vòl nan fen ane a ak 144 nan 2024.

Konsantrasyon prensipal SpaceX ane sa a te bati megakonstelasyon Starlink la, ki gen pou objaktif pou bay kouvèti entènèt mondyal la. Kounye a, Starlink konsiste de prèske 4,900 satelit operasyonèl, ak nimewo sa a ap kontinye grandi nan tan kap vini an.

