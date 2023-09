SpaceX Falcon 9 fize fikse pou lanse 17yèm tan rekò

By

Yon fize SpaceX Falcon 9 pare pou fè listwa ak 17yèm lansman li aswè a. Fize a, ki pote 22 satelit Starlink entènèt SpaceX la, gen pwograme pou l dekole nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid a 9:07 pm ET.

Lansman sa a pral mare rekò pou plis liftoff ak aterisaj pou yon sèl premye etap Falcon 9. Jis kèk jou de sa, yon Falcon 9 diferan reyalize feat sa a pandan yon lòt misyon Starlink. Siksè reitilizasyon wokèt jwe yon wòl enpòtan nan misyon SpaceX pou fè vwayaj nan espas vin pi abòdab ak dirab.

Megakonstelasyon Starlink la se pwojè anbisye SpaceX pou bay kouvèti entènèt mondyal. Kounye a, plis pase 4,750 satelit Starlink operasyonèl ap òbit Latè, e nimewo sa a espere ogmante anpil nan lavni. SpaceX te resevwa apwobasyon pou lanse 12,000 navèt bande epi li te aplike tou pou pèmisyon pou lanse yon lòt 30,000 satelit.

Yo pwograme 22 satelit Starlink ki abò misyon Falcon 9 sa a pou deplwaye soti nan etap siperyè fize a apeprè 65 minit apre dekolaj la. Yon fwa yo deplwaye, satelit sa yo pral rantre nan konstelasyon ki deja egziste a, amelyore koneksyon entènèt ak elaji kouvèti asirans pou kliyan atravè mond lan.

SpaceX pral bay yon kouran an dirèk nan lansman an sou X, ansyen ke yo rekonèt kòm Twitter. Kouvèti yo espere kòmanse senk minit anvan dekolaj, sa ki bay telespektatè yo opòtinite pou yo temwen etap enpòtan istorik sa a nan pwogram fize ki kapab itilize ankò konpayi an.

