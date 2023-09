SpaceX Falcon 9 wòkèt pou lanse pou dosye 17yèm fwa

By

Yon fize SpaceX Falcon 9 pral fè istwa lè li lanse pou 17yèm fwa aswè a. Fize a pral pote 22 satelit Starlink entènèt SpaceX la. Lansman an pwograme pou fèt depi Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan Florid a 10:47 pm EDT. Telespektatè yo ka gade evènman an an dirèk atravè kont SpaceX sou X.

Si tout bagay ale selon plan an, premye etap Falcon 9 a pral retounen sou Latè apre 8.5 minit epi li ateri sou yon bato abèy SpaceX ki estasyone nan lanmè. Sa a pral make 17yèm dekolaj ak aterisaj ki gen siksè pou booster Falcon 9 sa a an patikilye, l ap fikse yon nouvo etap enpòtan pou reutilizasyon fize a. Kounye a, sèlman de Falcon 9 boosters te reyalize 16 vòl.

22 satelit Starlink ki abò fize a pral deplwaye nan òbit ki ba Latè apeprè 62.5 minit apre lansman. Lansman sa a pral kontribiye tou nan yon lòt dosye pou SpaceX, paske li pral 65yèm misyon òbital yo nan ane a, ki depase rekò 61 yo te etabli an 2022.

SpaceX te konsantre prensipalman sou agrandi megakonstelasyon Starlink ane sa a, ki gen kounye a plis pase 4,700 satelit operasyonèl. Sepandan, konpayi an planifye pou kontinye ogmante nimewo sa a paske yo gen pèmisyon pou yo lanse 12,000 satelit Starlink epi yo te aplike pou apwobasyon pou yon lòt 30,000.

Avèk chak lansman ak aterisaj ki gen siksè, SpaceX demontre enpòtans ak potansyèl reutilizasyon fize a. Pandan y ap kontinye pouse limit teknoloji espas, avni eksplorasyon espas parèt pi klere pase tout tan.

