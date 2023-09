Yon wòkèt Falcon 9 lanse 21 satelit Starlink soti nan baz fòs espas Vandenberg

By

Yon fize Falcon 9 te lanse avèk siksè soti nan Vandenberg Space Force Base nan Lendi swa, ki make twazyèm dekolaj nan mwa septanm nan. Fize a, ki fè pati SpaceX, te pote 21 satelit Starlink kòm yon pati nan misyon konpayi an pou bay sèvis entènèt mondyal. SpaceX gen pou objaktif pou amelyore aksè entènèt nan zòn kote li pa t fyab oswa ki pa disponib.

Yo te espere deplwaman satelit yo anviwon inèdtan apre dekolaj. Premye etap fize a, ki te deja vole 11 fwa, te ateri avèk siksè sou bato abèy ki te pozisyone nan Oseyan Pasifik la.

Jis anvan lansman an, Telesat, yon konpayi Kanadyen, te anonse yon akò milti-lansman ak SpaceX pou misyon tou de Vandenberg ak Florid. Telesat te achte 14 lansman sou fize Falcon 9 la, chak pote jiska 18 satelit Telesat Lightspeed nan òbit ki ba Latè pou chak lansman. Kanpay lansman Telesat la pral kòmanse an 2026, ak sèvis mondyal ki gen entansyon pou 2027.

Rezo Telesat Lightspeed a pral bay lyen done gwo vitès, koneksyon trè an sekirite, ak koneksyon bande lattans ki ba atravè lemond. Mwa pase a, Telesat te siyen yon kontra ak MDA Ltd. pou sèvi kòm premye kontraktè satelit la.

Prezidan ak Direktè Jeneral Telesat a, Dan Goldberg, te eksprime konfyans nan fyab SpaceX ak gwo kadans lansman, ki deklare ke yo pral yon gwo patnè nan lanse Telesat Lightspeed. Prezidan SpaceX ak Direktè Operasyon an, Gwynne Shotwell, te eksprime fyète pou lanse konstelasyon Telesat la ak ekspansyon kapasite koneksyon pou kliyan atravè lemond.

Lansman fize a non sèlman benefisye SpaceX, men tou bay opòtinite travay pou travayè yo epi pote manm ekipaj yo nan Kòt Santral la, pou ranfòse ekonomi lokal la.

Anplis de dènye lansman sa a, Vandenberg te deja lanse yon fize Falcon 9 ki te pote satelit militè yo nan òbit pou Ajans Devlopman Espas Fòs Espas Ameriken an pi bonè nan mwa a.

Sous:

– [SpaceX] (www.spacex.com)

– [Noozhawk](www.noozhawk.com)