SpaceX Anonse Lansman Bonè Maten Falcon 9 Rocket

SpaceX te anonse yon lansman k ap vini soti nan Vandenberg Space Force Base. Konpayi an vize 12:47 am nan Oktòb 21 pou lansman yon fize Falcon 9 soti nan SLC-4E. Objektif lansman sa a se deplwaye 21 satelit Starlink sou òbit ki ba Latè.

Nan ka lansman an pa ka kontinye jan li te planifye, SpaceX te idantifye twa opòtinite backup ant 1:23 am ak 3 am pou repwograme. Anplis de sa, gen sis lòt opòtinite backup ki disponib apati 11:26 pm Samdi jiska 2:50 am Dimanch.

Pou moun ki enterese, yon difizyon an dirèk soti nan SpaceX yo pral aksesib apeprè senk minit anvan lansman an. Sa a pral bay telespektatè yo aktyalizasyon an tan reyèl epi pèmèt yo temwen misyon an pandan l ap dewoule.

Li enpòtan pou remake ke booster ki pral sipòte misyon sa a te itilize 15 fwa nan lanse anvan yo. Apre separasyon etap, premye etap fize a espere ateri sou Of Course I Still Love You Droneship nan Oseyan Pasifik la. Reyabilite sa a se yon etap enpòtan nan efò SpaceX ap fè pou redwi pri eksplorasyon espas yo epi fè li pi dirab.

Konsènan enpak lokal yo, pa gen okenn boom sonik espere tande pandan lansman sa a. Sa a se yon bon nouvèl pou rezidan ki tou pre yo, kòm boom sonik ka deranje ak sezisman.

An jeneral, SpaceX lansman bonè maten sa a reprezante yon lòt etap pi devan nan misyon kontinyèl konpayi an pou devlope ak elaji rezo entènèt satelit mondyal li a.

Definisyon:

– Falcon 9 fize: Yon machin lansman orbital de etap devlope pa SpaceX. Li fèt pou transpò serye ak san danje nan satelit ak charj nan espas.

– Satelit Starlink: Yon konstelasyon ti satelit deplwaye pa SpaceX ak objektif pou bay kouvèti bande mondyal.

- Natirèlman mwen toujou renmen ou Droneship: Yon bato abèy otonòm SpaceX itilize pou ateri ak rekipere fize boosters nan lanmè.

Sous: SpaceX (pa gen okenn URL bay)