SpaceX pou lanse Misyon Starlink 6-14 aswè a

SpaceX ap prepare pou yon lòt lansman satelit Starlink li yo jodi a. Fize Falcon 9 la pwograme pou dekole nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral a 7:56 pm EDT. Malgre ke kondisyon metewolojik yo okòmansman espere yo dwe endispoze, yo prevwa yo amelyore pandan lannwit lan ap pwogrese. Live stream SpaceX a ap disponib sou entènèt apeprè 5 minit anvan dekolaj la.

Sa a pral setyèm vòl nan premye etap rapèl Falcon 9 la epi li pral make 47yèm lansman sou Space Coast ane sa a. Si tout bagay ale dapre plan an, premye etap rapèl la pral eseye ateri sou yon bato abèy nan lanmè a apeprè uit minit apre dekolaj. Misyon Starlink 6-14 la pral deplwaye plis satelit entènèt Starlink nan òbit.

Previzyon tan an pou fenèt lansman an montre yon chans 60% nan kondisyon favorab nan kòmansman an, amelyore a 85% nan fen an. Kondisyon yo rekiperasyon pou premye etap rapèl aterisaj nan lanmè yo jije "risk ki ba". Opòtinite lansman backup yo disponib nan Samdi si sa nesesè.

Apre lansman jodi a, pwochen an soti nan Kot Espas Florid la pwograme pou Samdi maten. United Launch Alliance vize 8:51 am EDT pou dekolaj yon fize Atlas V soti nan Launch Complex 41. Misyon NROL-107 la se yon kolaborasyon ant Space Force ak National Reconnaissance Office epi li pral deplwaye charj sou òbit jeosenkron.

Rete branche pou plis mizajou sou misyon Starlink SpaceX yo ak lòt lansman soti nan Estasyon Fòs Espas Cape Canaveral nan semèn kap vini yo.

