SpaceX reyalize rekò 50yèm lansman ane a

SpaceX te rive nan yon nouvo etap enpòtan lè li te konplete avèk siksè lansman 50yèm ane a, eklere kòt espasyal la ak moute dife nan fize Falcon 9 la. Misyon sa a te make tou 17yèm vòl rapèl la, ki tabli yon nouvo rekò pou konpayi an. Fize Falcon 9 la te lanse soti nan Space Launch Complex 40 Cape Canaveral Space Force Station, ki te pote 22 satelit Starlink SpaceX la.

Booster yo itilize pou misyon sa a gen yon istwa vòl enpresyonan, li te deja lanse nan divès misyon tankou GPS III-3, Turksat 5A, ak plizyè misyon Starlink. Li te ateri avèk siksè sou droneship A Short Fall of Gravitas nan Oseyan Atlantik la. SpaceX se te fòs ki mennen nan pi fò nan lanse yo soti nan kòt espas ane sa a, ak United Launch Alliance ak Relativity Space kontablite pou sèlman kèk nan lansman ki rete yo.

Anplis 37 lansman ki soti nan Cape Canaveral, SpaceX te konplete tou 10 lansman ki soti nan Kennedy Space Center, ki gen ladan tout twa vòl espas imen ki soti nan peyi Etazini ane sa a. Konpayi an gen plan pou plizyè plis misyon Falcon 9 ak omwen yon lansman Falcon Heavy mwa pwochèn. Si tout bagay ale jan li te pwograme a, Space Coast la sou wout pou l depase rekò li te genyen anvan 57 lansman nan yon ane, ki tabli an 2022.

Depi premye lansman siksè SpaceX an 2008, konpayi an te vin founisè lansman ki pi prolifique nan endistri a. Dènye lansman siksè sa a pote kantite total lanse siksè SpaceX a 265 atravè wòkèt Falcon 1, Falcon 9 ak Falcon Heavy li yo. Miyò, konpayi an te reyalize tou 227 aterisaj siksè ak 199 réutilisation de fize boosters. An konparezon, United Launch Alliance te fè 157 lansman depi fòmasyon li an 2006.

Pandan ke SpaceX pran devan nan frekans lansman, Rocket Lab se pwochen founisè lansman ki pi okipe, byenke ak fize ki pi piti. Malgre fè fas a yon dezavantaj ak yon tantativ lansman pi bonè semèn sa a ki lakòz yon pèt chaj, Rocket Lab te sou wout pou konplete 15 lansman ane sa a. Kounye a konpayi an ap mennen ankèt sou kòz pwoblèm nan epi travay ak Administrasyon Aviyasyon Federal la.

An jeneral, dènye lansman SpaceX la se yon temwayaj sou siksè kontinyèl konpayi an ak angajman pou avanse eksplorasyon espas. Avèk plis lansman pwograme pou rès ane a, SpaceX kontinye ap pouse limit ak redefini sa ki posib nan domèn teknoloji espas.

