SpaceX te fè avèk siksè yon tès "dife estatik" nan fize pwisan Falcon Heavy li a nan Kennedy Space Center NASA an nan Florid. Tès la te enplike yon ti tan limen 27 motè premye etap fize a pandan ke machin nan te rete ancrage nan pad lansman an. Tès sa a se te yon etap enpòtan nan prepare Falcon Heavy a pou misyon k ap vini li pou lanse sond astewoyid Psyche NASA an.

Misyon astewoyid Psyche an reta pou yon ane men kounye a sou wout pou yon lansman 12 oktòb. Sond la pral antre nan yon vwayaj long nan senti prensipal astewoyid ant Mas ak Jipitè, kote li pral etidye objè metalik misterye yo rele Psyche. Syantis yo kwè ke Psyche ka ekspoze nwayo a nan yon pwotoplanèt, bay apèsi ki gen anpil valè sou fòmasyon planèt ak premye jou yo nan sistèm solè an.

Falcon Heavy a, kounye a dezyèm fize ki pi pwisan nan operasyon an, te deja vole sèt fwa anvan, ak dènye lansman li te pran plas an Jiyè. Sepandan, misyon Psyche la pral make premye misyon fize a pou NASA.

Siksè tès sa a pote SpaceX yon etap pi pre objektif li pou revolusyone vwayaj espasyal ak eksplorasyon. Avèk kapasite Falcon Heavy a, SpaceX gen pou objaktif pou rann espas ki pi aksesib ak abòdab, ouvri nouvo opòtinite pou rechèch syantifik ak antrepriz komèsyal yo.

