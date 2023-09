SpaceX lanse 67yèm fize pou ane a, mete yon nouvo rekò reutilizasyon

SpaceX kontinye bat rekò pandan li te lanse fize 67th li nan ane a nan Madi swa. Lansman an te enpòtan pou de rezon: li te make 17yèm reitilizasyon yon premye etap Falcon 9 epi li te demontre kapasite SpaceX pou l pouse limit reitilizasyon rapèl. Booster sa a, ak nimewo seri 1058 la, te deja vole sou 11 misyon Starlink ak plizyè lòt misyon.

Enjenyè SpaceX te fè evalyasyon sou usure booster, epi yo kwè ke wokèt yo ka reyalize omwen 20 vòl. Malgre gwo kantite re-itilizasyon, SpaceX kenbe yon pousantaj siksè 100 pousan atravè dènye 9 lansman fize Falcon 228 la. Gen kèk enspeksyon debaz ak ranplasman eleman yo toujou fè, ak konpayi an sèvi ak rapèl ki gen plis eksperyans pou pwòp satelit Starlink li yo.

Youn nan aspè enteresan nan lansman an se apwòch minimalist emisyon SpaceX la. Pou lansman Starlink, konpayi an kounye a sèlman bay yon manje videyo ak odyo minim soti nan sant kontwòl lansman an, kòmanse senk minit anvan dekolaj. Apwòch sa a ann akò ak objektif SpaceX pou fè lansman woutin epi retire "majik" nan dekolaj la. Elon Musk, fondatè SpaceX, pa janm te fanatik lansman webcasts men li konprann valè pou montre travay konpayi an pou kliyan ekstèn yo.

Sepandan, yon desizyon dout se chwa Musk pou difize webcasts yo sèlman sou X, rezo sosyal li te achte a, olye pou yo YouTube. Sa a te lakòz rezolisyon videyo pi ba ak lòt pwoblèm ki afekte eksperyans nan gade pou telespektatè sou entènèt. Kòm yon rezilta, kouran altènatif lansman pa lòt platfòm te parèt gen pi gwo odyans pou lansman Starlink la.

Malgre sa, SpaceX kontinye ap nan pi devan nan lansman fize, mete nouvo dosye ak pouse limit yo nan reitilizasyon rapèl.

