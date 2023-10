Dispozisyon Satelit: Yon enkyetid anviwònman k ap grandi nan espas

By

Satelit ki te rive nan fen lavi operasyonèl yo poze yon dilèm pou ajans espasyal yo. Metòd aktyèl yo pou jete veso espasyèl sa yo ap kite yo nan òbit, ogmante yo nan òbit simetyèr lwen satelit operasyonèl yo, oswa dirije yo tounen nan direksyon Latè pou retounen nan atmosferik. Sepandan, yon etid resan fè pa chèchè nan Purdue University ak NOAA te montre ke reantre atmosferik se pa san konsekans.

Tradisyonèlman, reantre atmosferik yo te konsidere kòm yon metòd serye pou jete satelit nan òbit Latè ki ba (LEO). Kòm LEO te vin de pli zan pli ki gen anpil moun ak satelit nan dènye ane yo, metòd sa a nan jete te vin pi popilè. Sepandan, etid la pibliye nan Pwosedi Akademi Nasyonal Syans yo revele ke reantre atmosferik ap lakòz rejyon anlè atmosfè Latè vin kontamine ak rès veso espasyèl yo vaporize.

Ekip rechèch la te remake yon chanjman nan konpozisyon nyaj iyon kite meteyorit k ap antre nan atmosfè a. Yo te dekouvri ke chanjman anprent chimik patikil sa yo te potansyèlman akòz ogmante kantite veso espasyèl ki te antre nan atmosfè a. Pou konfime rezilta yo, chèchè yo te atache enstriman mizik ak avyon epi yo te fè mezi dirèk nan atmosfè a apeprè 12 mil pi wo pase Alaska ak kontinantal Etazini an.

Rezilta yo nan etid la te montre yon konsantrasyon enpòtan nan metal nan atmosfè a, ki gen ladan ityòm, aliminyòm, kòb kwiv mete, plon, mayezyòm, ak sodyòm, ki byen swiv ak reantre satelit. Anplis de sa, chèchè yo te obsève tou ke 10% nan patikil yo ayewosòl ki responsab pou pwoteje kouch ozòn nan gen aliminyòm.

Pandan ke enpak konplè rezilta sa yo sou anviwònman an ak chanjman klimatik la toujou klè, chèchè yo kwè ke li mete aksan sou enpak enpòtan vòl espas imen an sou planèt la. Konprann konsekans ogmante konsantrasyon metal yo nan atmosfè a enpòtan anpil pou evalye risk potansyèl nan kouch ozòn ak lavi sou sifas Latè. Y ap bezwen plis etid pou konprann konplètman enplikasyon metòd jete satelit yo sou anviwònman an epi detèmine si yo ta dwe eksplore estrateji altènatif pou bese kontaminasyon atmosfè Latè a.

– Tit: Metòd Disposal Satelit ak enpak yo sou atmosfè Latè

– Sous: Pwosedi Akademi Nasyonal Syans yo

– Definisyon: Low Earth Orbit (LEO) se yon rejyon espas ki nan anviwon 2000 kilomèt de sifas Latè kote pifò satelit yo ak Estasyon Espas Entènasyonal la abite.

– Definisyon: Reantre atmosferik se pwosesis kote yon veso espasyèl oswa yon satelit antre nan atmosfè Latè apre li fin ranpli misyon li oswa li rive nan fen lavi operasyon li.