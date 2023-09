Curiosity Rover kontinye eksplorasyon li sou Mas

By

Rover Curiosity, deplwaye pa NASA sou Mas, ap antre nan yon lòt fen semèn nan eksplorasyon. Rover a pral angaje nan yon varyete aktivite syantifik, pran avantaj de opòtinite pou etid pre-up nan jaden flè Marsyen an.

Plan wikenn nan gen ladan syans kontak sou premye sol, yon kondwi sou dezyèm sol la, ak syans aleka sou twazyèm sol la. Modèl aktivite sa a te repete nan wikenn anpil pandan tout vwayaj Curiosity a, men tèren an ki toujou ap chanje asire ke gen toujou yon bagay nouvo yo dekouvri.

Premye Sol a pral enplike analize de objektif ki sitiye nan tou pre rover la. Premye sib la, ki rele 'Hydra,' pral bwose ak Zouti pou retire pousyè (DRT) anvan yo egzamine pa Spectrometer X-ray Alpha Particle (APXS) ak Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Dezyèm sib la, ki rele 'Dodoni,' se yon karakteristik ki reziste ke APXS ak MAHLI pral etidye tou.

Anplis de sa, enstriman Chimi ak Kamera (ChemCam) ak Kamera Mast (Mastcam) yo pral kontinye dokimante anwo Gediz Vallis Ridge, ansanm ak etidye yon lòt soubasman ki tou pre ki rele 'Thassos' lè l sèvi avèk Spectroscopy Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam pral tou obsève Orinoco butte a ak yon blòk kouch ki rele 'Rouskio'.

Dezyèm Sol a pral konsantre sou aktivite syans pre-kondwi, ki gen ladan analiz LIBS nan yon venn nwa sou menm blòk Thassos, mozayik ki kaptire opinyon sou bò kratè lès la, ak obsèvasyon nan espas travay ki tou pre a ak yon lòt sib rezistan ki rele 'Milos'. Detèktè anviwònman yo pral kontwole tou aktivite pousyè tè ak mezire opakite atmosferik.

Twazyèm Sol a pral enplike obsèvasyon syans aleka, tankou yon sondaj dyab pousyè tè ak yon fim nwaj suprahorizon midi. ChemCam pral sèvi ak lojisyèl Autonomous Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) pou chwazi yon sib pou imaj. Kiryozite pral fè tou yon karakterizasyon atmosferik byen bonè nan maten.

Pandan Curiosity ap kontinye vwayaj aksidante li yo atravè peyizaj Marsyen an, syantis yo anvi prevwa done ki gen anpil valè ak imaj ke li pral kontinye bay pou eksplorasyon kontinyèl planèt vwazen nou an.

Sous:

– NASA/JPL-Caltech – Kredi imaj: NASA/JPL-Caltech – Atik sous sa a te bay enfòmasyon sou plan wikenn Curiosity sou Mas.

- Definisyon tèm:

– Solèy: yon jou Marsyen, ki ekivalan a 24 èdtan ak 39 minit sou Latè.

– Syans kontak: aktivite syantifik ki enplike kontak fizik dirèk ak sifas Marsyen an, tankou bwose oswa perçage.

– APXS: Spectrometer X-ray Particle Alpha, yon enstriman sou kiryozite yo itilize pou detèmine konpozisyon elemantè wòch ak tè.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, yon kamera sou Curiosity ki ka pran imaj wo rezolisyon nan wòch Marsyen ak tè.

– ChemCam: Enstriman Chimi ak Kamera, ki itilize espektroskopi plasma lazè pou analize konpozisyon wòch ak tè a distans.

– Mastcam: Mast Kamera, yon sistèm kamera sou Curiosity ki bay imaj panoramique ak stereoskopik nan sifas Marsyen an.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, yon teknik ChemCam itilize pou analize konpozisyon wòch ak tè.

– ENV: Detèktè anviwònman sou kiryozite ki mezire kondisyon atmosferik ak lòt faktè anviwònman an.

– AEGIS: Eksplorasyon Otonòm pou Rasanble Syans Ogmante, lojisyèl ChemCam itilize pou chwazi objektif imaj yo otonòm.