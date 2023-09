Nouvo atik: Syantis ak enjenyè k ap travay sou eksplorasyon Mas

Nan domèn eksplorasyon Mas la, gen anpil syantis ak enjenyè k ap travay ansanm pou debouye mistè Planèt Wouj la. Moun sa yo soti nan divès enstitisyon ak òganizasyon, yo chak ak pwòp ekspètiz ak kontribisyon yo.

Youn nan syantifik sa yo se Elena Amador-French, yon Koòdonatè Operasyon Syans nan NASA/JPL nan Pasadena, CA. Li jwe yon wòl enpòtan nan planifikasyon ak egzekite operasyon syantifik nan rovers Mas yo. Yon lòt syantis, Ryan Anderson, se yon Jeològ Planèt nan USGS nan Flagstaff, AZ. Li konsantre sou etidye jeoloji Mas ak konprann pwosesis sot pase ak prezan li yo.

Jeològ Planèt Mariah Baker, nan Center for Earth & Planetary Studies, Smithsonian National Air & Space Museum nan Washington, DC, espesyalize nan etid wòch ak mineral lòt monn. Michael Battalio, yon klimatològ planèt nan Yale University nan New Haven, CT, egzamine modèl klima ak pwosesis sou Mas.

Keri Bean, yon ekip Adjwen Planifikatè Rover nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, ede planifye mouvman ak aktivite rovers Mas yo. Kristen Bennett se yon Jeològ Planèt nan USGS nan Flagstaff, AZ, ki etidye karakteristik jewolojik Mas.

Ekip NASA/JPL la gen ladan tou jeològ planetè Fred Calef ak Abigail Fraeman, ki kontribye ekspètiz yo nan analize sifas ak wòch Mas yo. Brittney Cooper, yon syantis atmosfè nan Inivèsite York nan Toronto, Ontario, Kanada, konsantre sou etidye atmosfè a ak modèl move tan sou Mas.

Sean Czarnecki, yon Jeològ Planèt nan Arizona State University nan Tempe, AZ, etidye istwa jewolojik ak konpozisyon Mas. Lauren Edgar, yon Jeològ Planèt nan USGS nan Flagstaff, AZ, envestige jeoloji ak stratigrafi Mas.

Lòt syantis ak enjenyè ki patisipe nan eksplorasyon Mas yo enkli Christopher Edwards nan Northern Arizona University, Samantha Gwizd nan University of Tennessee, Ken Herkenhoff nan USGS nan Flagstaff, AZ, ak Evan Hilgemann nan NASA/JPL nan Pasadena, CA. Yo chak kontribye apèsi inik sou diferan aspè nan jeoloji Mas la ak planifikasyon operasyon rover.

Atmosferik Syantis Alex Innanen nan Inivèsite York ak Scott Guzewich nan NASA/GSFC nan Greenbelt, MD, etidye atmosfè Marsyen an ak entèraksyon li yo ak sifas la. Rachel Kronyak, yon Jeològ Planèt nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, patisipe nan egzamen istwa jeyolojik ak pwosesis sou Mas.

Michelle Minitti nan Framework nan Silver Spring, MD, Natalie Moore nan Malin Space Science Systems nan San Diego, CA, ak Claire Newman nan Aeolis Research nan Pasadena, CA, kontribye tou ekspètiz yo nan eksplorasyon Mas.

Lòt syantis ak enjenyè k ap travay sou eksplorasyon Mas yo enkli Catherine O'Connell-Cooper ak Lucy Thompson nan University of New Brunswick nan Fredericton, New Brunswick, Kanada, Melissa Rice nan Western Washington University nan Bellingham, WA, ak Mark Salvatore nan Northern Arizona University. nan Flagstaff, AZ.

Anplis de sa, Susanne Schwenzer soti nan The Open University nan Milton Keynes, UK, Ashley Stroupe nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, Dawn Sumner nan University of California Davis nan Davis, CA, ak Vivian Sun nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, tout kontribye ekspètiz yo nan jeoloji planetè nan etid la nan Mas.

Scott VanBommel, yon Syantis Planèt nan Washington University nan St. Louis, MO, Ashwin Vasavada, Syantifik Pwojè MSL nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, ak jeochimist Roger Wiens ki soti nan LANL nan Los Alamos, NM, jwe wòl enpòtan anpil nan analiz done. epi entèprete rezilta misyon Mas yo.

Sharon Wilson, yon Jeològ Planèt nan Sant pou Latè ak Etid Planèt, Smithsonian National Air & Space Museum nan Washington, DC, Alivia Eng, yon etidyan gradye nan Georgia Tech nan Atlanta, GA, ak Remington Free, yon enjenyè sistèm operasyon nan NASA. /JPL nan Pasadena, CA, tout kontribye nan efò eksplorasyon Mas.

Anfen, Emma Harris, yon Etidyan Gradye nan Mize Istwa Natirèl nan Lond, UK, Conor Hayes, yon Etidyan Gradye nan Inivèsite York nan Toronto, ON, Kanada, Abigail Knight, yon Etidyan Gradye nan Inivèsite Washington nan St. Louis, MO, ak Deborah Padgett, OPGS Task Lead nan NASA/JPL nan Pasadena, CA, pataje ekspètiz yo nan divès aspè nan eksplorasyon Mas.

Syantis ak enjenyè sa yo mete tèt yo ansanm pou avanse konpreyansyon nou sou Mas, eksplore jeoloji li, klima, atmosfè, ak potansyèl pou lavi pase oswa prezan. Atravè kolaborasyon ak devouman yo, yo kontinye déblotché sekrè Planèt Wouj la.

