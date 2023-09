Tanpèt Solè Terib Frape Latè, Lakòz Gwo Enpak

By

Nan 24 èdtan ki sot pase yo, Latè te fè eksperyans youn nan tanpèt solè ki pi terib depi mas 2023. Tanpèt solè sa a te deklanche pa yon ejection mas coronal (CME) ki te dirije nan direksyon zòn grèv Latè a 18 septanm nan. Te gen espekilasyon sou si li. ta frape planèt la oswa ou pa, men li pa sèlman frape Latè, men tou li te rive yon jou pi bonè pase sa te espere. Enpak tanpèt solè sa a te grav.

Dapre yon rapò pa SpaceWeather.com, jaden mayetik Latè a toujou rezone nan grèv CME k ap deplase rapid nan dat 19 septanm nan. USA a. Tanpèt la te rive nan tèt li ak aurora wouj yo te obsève menm nan rejyon mitan-latitid.

Tanpèt solè sa yo ka gen efè devastatè. Nan mwa mas, yon tanpèt solè klas G3 te retade lansman yon fize SpaceX e li te mennen nan fèmen forè lwil oliv nan Kanada akòz ogmante elektrisite estatik. Yo gen potansyèl pou yo domaje satelit yo, deranje rezo kominikasyon yo, ki gen ladan telefòn mobil yo ak entènèt la, epi yo reprezante yon menas pou elektwonik ki baze sou tè ak rezo elektrik yo.

Gravite tanpèt sa a ki sot pase a te tèlman enpòtan ke yo te obsève ekspozisyon aurora menm an Frans, yon rejyon ki pi lwen sid pase nòmal. Tipikman, aurora yo vizib osi lwen sid ke Oregon ak Nebraska nan peyi Etazini.

Pou kontwole ak prevwa tanpèt sa yo, satelit GOES-16, ki fè pati seri Satelit Anviwònman Operasyon Jeostasyonè (GOES), jwe yon wòl enpòtan. Te lanse an 2016, li bay simagri kontinyèl ak mezi atmosferik nan Emisfè Lwès Latè a, ki gen ladan deteksyon an nan zèklè. Li sèvi kòm yon zouti enpòtan anpil pou previzyon tan, siveyans klima, ak prediksyon move tan nan espas.

Dènye tanpèt solè sa yo sèvi kòm yon rapèl fòs pwisan ki jwe nan sistèm solè nou an ak bezwen pou siveyans kontinyèl ak preparasyon pou enpak potansyèl yo.

Definisyon:

– Coronal Mass Ejection (CME): Yon gwo pete van solè ak chan mayetik ki soti nan corona Solèy la.

– Tanpèt jeomayetik klas G3: Yon tanpèt jeomayetik fò sou yon echèl ki varye ant G1 (minè) ak G5 (ekstrèm).

– Geostationary Operational Environmental Satellites (GOES): Satelit ki opere pa NASA ak NOAA ki bay siveyans kontinyèl sou move tan ak anviwònman Latè.

Sous:

– SpaceWeather.com

- NASA

- NOAA