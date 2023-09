Misyon Solè Aditya L1 peyi Zend la kòmanse etidye patikil van solè ki soti nan espas

By

Misyon solè peyi Zend Aditya L1 te kòmanse avèk siksè etidye patikil enèjik nan van solè ki soti nan espas, dapre ansyen astrofizisyen Dr Dibyendu Chakrabarty. Van solè a se koule kontinyèl nan patikil chaje soti nan solèy la ki anvayi sistèm solè a. Etid sa a pral fèt lè l sèvi avèk Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), yon pati nan chaj la Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS, ki te devlope pa Physical Research Laboratory (PRL) ak sipò nan Space Application Center (SAC) nan Ahmedabad, ap fonksyone nan chan mayetik Latè depi 10 septanm. Pandan vwayaj li nan Lagrange pwen 1, ki pral pran apeprè kat mwa. , STEPS pral kolekte done sou patikil enèjik nan van solè an. Done sa yo pral kontribye nan kenbe sante ak pèfòmans nan byen espas yo.

Objektif prensipal STEPS se etidye anviwònman patikil enèjik ki soti nan pozisyon veso espasyèl la nan pwen L1 la. Done alontèm ki soti nan STEPS pral amelyore konpreyansyon tou sou chanjman nan move tan nan espas. Avèk sis detèktè obsève nan diferan direksyon, STEPS mezire iyon supra-tèmik ak enèjik. Done yo kolekte ede syantis yo analize konpòtman patikil ki antoure Latè, patikilyèman nan prezans jaden mayetik li yo.

Misyon Aditya-L1 peyi Zend lan, ki te lanse pa Òganizasyon Endyen Rechèch Espas (ISRO) nan dat 2 septanm, ap dirije nan direksyon Premye pwen Lagranjyen an, ki sitiye sou 1.5 milyon kilomèt soti nan Latè. Pwen Lagranjyen, matematisyen Joseph Louis Lagrange te dekouvri, se kote fòs gravitasyonèl ant de objè balanse youn ak lòt, sa ki pèmèt veso espasyèl rete nan yon pozisyon ki estab.

Sous:

– Doktè Dibyendu Chakrabarty, pwofesè Syans Espas ak Atmosfè nan Laboratwa Rechèch Fizik (PRL)

- Òganizasyon Rechèch Espas Endyen (ISRO)

Remak: Atik orijinal la pa gen ladan URL espesifik pou sous yo.