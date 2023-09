Misyon Aditya L1 peyi Zend la kòmanse etidye van solè ki soti nan espas

By

Misyon Aditya L1 peyi Zend te kòmanse avèk siksè etidye patikil enèjik nan van solè ki soti nan espas. Misyon an gen pou objaktif pou fè etid sa a lè l sèvi avèk Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), ki se yon pati nan chaj la Aditya Solar wind Particle EXperiment (ASPEX).

STEPS te devlope pa Physical Research Laboratory (PRL) ak sipò nan Space Application Center (SAC), epi li te fonksyone depi 10 septanm nan chan mayetik Latè a. Aparèy la ap kontinye travay soti nan espas pandan Aditya L1 ap fè vwayaj kat mwa li nan pwen Lagrange 1, apeprè 1.5 milyon kilomèt soti nan Latè.

Objektif prensipal STEPS se etidye anviwònman patikil enèjik nan pozisyon li sou pwen L1 la. Done sa yo pral ede amelyore sante ak pèfòmans nan byen espas yo epi bay yon pi bon konpreyansyon sou fason tan espasyal chanje sou tan.

STEPS gen sis detèktè ki obsève diferan direksyon ak mezire iyon supra-tèmik ak enèjik. Lè yo kolekte done pandan òbit Latè a, syantis yo ka analize konpòtman patikil ki antoure planèt la, patikilyèman nan prezans jaden mayetik Latè a.

Òganizasyon Endyen Rechèch Espas (ISRO) te lanse nan dat 2 septanm nan, misyon Aditya-L1 la gen pou objaktif pou rive nan pwen L1 lè l sèvi avèk manèv Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I). Pwen L1 enpòtan pou obsèvasyon solè yo e se kote fòs gravitasyonèl ant de objè balanse youn ak lòt, sa ki pèmèt veso espasyèl la rete nan yon pozisyon ki estab pou yon peryòd tan ki pi long.

