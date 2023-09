Yon koulèv toufe sou pwason anvayisan: Enplikasyon pou rechèch sou koulèv ki manje pwason ak espès anvayisan

By

Yon èpètològ an Frans dènyèman te rankontre yon ensidan remakab kote yon koulèv te eseye manje yon pwason gwosè pwòp tèt li. Nicolas Fuento, yon èrpetològ nan Lig San bi likratif pou Pwoteksyon Zwazo an Frans, te obsève yon koulèv viperin k ap lite pou konsome yon espès pwason anvayisan nan Lac de Carcès nan sidès Lafrans. Rankont sa a te pouse yon apèl pou plis rechèch sou relasyon ki genyen ant koulèv ki manje pwason ak espès anvayisan.

Fuento okòmansman te panse koulèv la te jis eseye manje pwason an, men byento reyalize ke koulèv la t ap toufe sou pwason ki te pase nwit lan nan èzofaj li yo. Pou sove koulèv la, Fuento dousman pouse pwason an tounen nan bouch koulèv la pou deloge kolòn vètebral li yo. Avèk pwason an avèk siksè retire, koulèv la parèt san danje epi glise ale.

Espès pwason yo idantifye se te yon ruffe, yon ti pwason dlo dous natif natal nan pati nan Ewòp ak Azi. Sepandan, ruffes yo te prezante nan divès rejyon, ki gen ladan Lafrans, kote yo konsidere yo kòm yon espès pwogrese. Najwar dorsal difisil ak epinye yo fè yo difisil pou predatè yo konsome.

Koulèv Viperine prensipalman manje pwason, ak nan kèk rejyon, ranje natif natal yo sipèpoze ak sa yo ki nan ruffes. Prezans anvayisan anvayisan nan marekaj Mediterane a, kote koulèv viperin yo ra epi k ap diminye, reprezante yon menas potansyèl pou popilasyon koulèv lokal la. Ensidan anvan yo te montre ke koulèv ki manje pwason an Ewòp, ki gen ladan koulèv viperine, te mouri apre konsome pwason anvayisan.

Pandan ke enpak pwason anvayisan yo sou koulèv yo pa etidye, ka sa a mete aksan sou bezwen pou plis rechèch sou menas potansyèl yo poze pa espès anvayisan yo. Konprann relasyon ki genyen ant koulèv ki manje pwason ak pwason anvayisan ka kontribye nan efò konsèvasyon ak pwoteksyon popilasyon koulèv natif natal yo.

