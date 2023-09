Konprann bonbon ak règleman sou enfòmasyon prive

Rezime: Atik sa a eksplike konsèp nan bonbon ak règleman sou vi prive sou sit entènèt. Lè yo aksepte bonbon, itilizatè yo dakò ak estoke ak trete enfòmasyon yo pou plizyè rezon. Règ sou enfòmasyon prive yo bay plis enfòmasyon sou fason yo trete done yo epi yo ofri opsyon pou jere preferans konsantman yo.

Bonbon yo se ti fichye ki estoke sou aparèy yon itilizatè lè yo vizite yon sit entènèt. Fichye sa yo genyen enfòmasyon sou preferans itilizatè a, detay aparèy, ak aktivite sou entènèt. Lè yo aksepte bonbon, itilizatè yo pèmèt pwopriyetè sit entènèt yo ak patnè komèsyal yo sèvi ak enfòmasyon sa a pou plizyè rezon.

Pwosesis enfòmasyon yo jwenn atravè bonbon gen ladan amelyore navigasyon sit la, pèsonalize anons, analize itilizasyon sit la, ak ede nan efò maketing. Li enpòtan pou sonje ke itilizasyon bonbon yo varye atravè sit entènèt epi li sijè a règleman sou enfòmasyon prive sou sit wèb la.

Règleman sou enfòmasyon prive esplike fason yon sit entènèt okipe done itilizatè yo epi li bay transparans konsènan pratik tretman done yo. Règleman sa yo anjeneral gen ladan enfòmasyon sou kalite done yo kolekte, objektif koleksyon done yo, ak konbyen tan done yo konsève.

Li enpòtan pou itilizatè yo revize règleman sou enfòmasyon prive yo pou yo konprann kijan yo itilize ak pataje done yo. Règ sou enfòmasyon prive tou enfòme itilizatè yo sou dwa yo ak opsyon yo jere preferans konsantman yo. Itilizatè yo ka souvan amande anviwònman bonbon yo pou rejte bonbon ki pa esansyèl, sa ki ba yo plis kontwòl sou itilizasyon done yo.

An konklizyon, bonbon jwe yon wòl enpòtan nan bay yon eksperyans pèsonalize sou entènèt. Lè yo aksepte bonbon, itilizatè yo pèmèt enfòmasyon yo dwe estoke ak trete pou plizyè rezon. Règleman sou enfòmasyon prive yo bay itilizatè yo enfòmasyon adisyonèl sou pratik manyen done ak opsyon pou jere preferans konsantman yo.

Definisyon:

1. Bonbon: Ti fichye ki estoke sou aparèy yon itilizatè ki genyen enfòmasyon sou preferans yo, detay aparèy yo, ak aktivite sou entènèt.

2. Règ sou enfòmasyon prive: Règleman sou sit entènèt ki eksplike kijan done itilizatè yo trete, trete ak pataje.

Sous:

– Pa gen sous espesifik itilize.