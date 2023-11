Ankèt sou fason Gouvènman an manyen pandemi Covid-19 la kontinye ak temwayaj Ofisye Medikal anchèf la.

Nan yon aparans trè antisipe, Sir Chris Whitty, Ofisye Medikal an chèf nan Wayòm Ini a, gen pou l bay prèv jodi a pou ankèt sou Covid-19 k ap kontinye. Sir Whitty, ki te vin youn nan figi ki pi rekonètr nan peyi a pandan pandemi an, espere pase tout Madi a pou bay yon apèsi sou fason gouvènman an jere kriz la.

Temwayaj sa a soti nan Sir Whitty swiv dènye aparans ansyen Konseye Syantifik anchèf, Sir Patrick Vallance, ki te ofri apèsi li sou pwosesis pou pran desizyon ansyen Premye Minis Boris Johnson ak ekip li a. Antre jounal Sir Vallance yo te bay yon aperçu ekstraòdinè sou fonksyonman enteryè gouvènman an pandan tan difisil sa a.

Lady Hallett, ki te dirije ankèt la, te deklare Lendi ke Mesye Johnson te sanble "bamboozled" pa done konplèks ak graf yo prezante l '. Te gen kèk sikonstans kote li te plede kenbe enfòmasyon syantifik, ki te lakòz kesyon sou desizyon gouvènman an pran ak repons a pandemi an.

Youn nan inisyativ ki te fè fas ak kritik se plan Mesye Sunak "Manje deyò pou ede soti", te lanse nan mwa Out 2020 pou sipòte restoran ak rèstoran apre fèmen pòt la. Sir Whitty gen anpil chans fè fas ak kesyon ki gen rapò ak kòmantè prive anvan li yo ki refere a konplo a kòm "manje deyò pou ede viris la." Ankèt la gen pou objaktif pou konprann byen enpak ak efikasite mezi gouvènman sa yo.

Pandan ankèt la ap kontinye, li espere ke Sir Jonathan Van-Tam, ansyen depite Sir Whitty a, pral bay prèv tou pita nan semèn nan. Temwayaj figi kle sa yo fè limyè sou pwosesis pou pran desizyon ak aksyon gouvènman an pran, kontribye nan yon konpreyansyon konplè sou manyen pandemi Covid-19 nan Wayòm Ini a.

