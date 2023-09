Sir Brian May sipòte avèk siksè koleksyon echantiyon astewoyid NASA yo

By

Sir Brian May, gitaris Queen ak astrofizisyen, te eksprime gwo fyète li pou li fè pati ekip ki te byen kolekte premye echantiyon astewoyid NASA yo nan espas pwofon. Veso espasyèl Osiris-Rex te lage yon kapsil ki gen apeprè 250 g wòch ak pousyè ki te ranmase nan astewoyid Bennu pandan yon vole sou Latè. Kapsil sa a te ateri san danje nan dezè Utah toupre Salt Lake City. Sir Brian te jwe yon wòl enpòtan nan ede idantifye kote ki pi bon pou koleksyon echantiyon an.

Malgre ke li pa t 'kapab prezan pou okazyon enpòtan an pandan li t'ap fè repetisyon pou yon toune Queen, Sir Brian te voye yon mesaj sensè pou sipò bay NASA ak ekip devwe li a. Li te felisite tout moun ki te patisipe nan misyon an pou travay di yo epi li te swete yo yon bòn jou retounen echantiyon. Sir Brian te fè lwanj tou "zanmi renmen anpil" li a Dante Lauretta, ak ki moun li te kolabore sou kreyasyon an nan liv "Bennu 3-D: Anatomi nan yon astewoyid," yon atlas konplè 3D nan astewoyid la.

Koleksyon echantiyon siksè sa a make yon etap enpòtan pou NASA ak ajans espas mondyal yo, paske li se premye misyon nan kalite li yo depi 2020. Li souliye avansman yo nan eksplorasyon espas ak mete aksan sou enpòtans ki genyen nan etidye astewoyid pou jwenn apèsi sou orijin nou yo. sistèm solè ak resous potansyèl pou pwochen misyon yo.

Sous:

– Veso espasyèl Osiris-Rex NASA an byen kolekte echantiyon nan astewoyid Bennu

- "Bennu 3-D: Anatomi nan yon astewoyid" pa Brian May ak Dante Lauretta