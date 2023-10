Eksplore fenomèn nan etone nan gaye limyè pa yon atòm sèl

Chèchè nan Depatman Fizik, Humboldt University of Berlin, te fè yon dekouvèt inogirasyon sou gaye limyè a pa yon sèl atòm. Ki te dirije pa Jürgen Volz ak Arno Rauschenbeutel, ekip la te pibliye rezilta yo nan prestijye jounal Nature Photonics. Nouvo insight sa a non sèlman bay limyè sou konpòtman limyè nan nivo mikwoskopik, men tou li kenbe potansyèl pou pwogrè nan kominikasyon pwopòsyon.

Dapre ipotèz Max Planck a soti nan 1900, limyè fè echanj enèji ak matyè nan inite disrè yo rele quanta. Albert Einstein pita pwopoze ke quanta sa yo, oswa foton, se patikil fondamantal limyè yo. Jodi a, fotodiod yo kapab detekte yon foton sèl, menm jan yo konvèti deteksyon an nan batman kout kouran.

Lè yon sèl atòm eksite fliyoresan pa yon reyon lazè, limyè fliyoresan ki kapab lakòz konpòte li yon fason diferan pase limyè lazè ki eksite li. Pandan ke foton yo rive ansanm nan limyè lazè, yon sèl atòm gaye sèlman yon foton nan yon moman. Sepandan, chèchè yo te jwenn ke lè de foton lazè frape yon sèl atòm ansanm, atòm nan absòbe yon foton men pèmèt dezyèm lan pase. Lè sa a, foton absòbe a emèt nan yon direksyon o aza anvan atòm nan ka absòbe yon lòt foton.

Dekouvèt etone a te vini lè ekip rechèch la te retire yon eleman koulè espesifik nan limyè fliyoresan lè l sèvi avèk yon filtè. Yo te obsève ke kouran an nan foton sèl transfòme nan pè foton ki te detekte an menm tan an. Efè inatandi sa a defi pèsepsyon chak jou nou an ak defye kwayans anvan yo sou kapasite yo gaye nan yon sèl atòm.

Anplis de sa nan nati kaptivan li yo, fenomèn sa a gen enplikasyon pratik pou teknoloji pwopòsyon. Pè foton ki pwodui nan pwosesis sa a se pwopòsyon mekanikman konplitché, sa ki pèmèt fenomèn tankou teleportasyon eta pwopòsyon. Chèchè yo kwè ke itilizasyon atòm sèl kòm sous pou pè foton konplitché depase sous ki egziste deja an tèm de klète ak konpatibilite ak repetisyon pwopòsyon ak pòtay pwopòsyon yo itilize nan kominikasyon pwopòsyon long distans.

Kapasite nan manipile ak konprann konpòtman an nan limyè nan nivo atomik ouvè nouvo posiblite nan jaden an nan kominikasyon pwopòsyon ak pwosesis enfòmasyon. Rechèch sa a sèvi kòm yon rapèl ke entwisyon chak jou nou yo ka pa toujou aliman ak fonksyonman yo konplike nan mond lan mikwoskopik.

Kèk kesyon ak tout repons

Ki siyifikasyon rechèch Depatman Fizik nan Humboldt University fè?

Rechèch la bay nouvo apèsi sou konpòtman gaye limyè pa yon sèl atòm ak aplikasyon potansyèl li yo nan kominikasyon pwopòsyon.

Ki sa chèchè yo te dekouvri?

Chèchè yo te jwenn ke lè yo retire yon eleman koulè espesifik nan limyè fliyoresan ki emèt pa yon sèl atòm, kouran an nan foton sèl transfòme nan pè foton ke yo detekte ansanm.

Ki jan dekouvèt sa a afekte kominikasyon pwopòsyon?

Pè foton konplitché ki te pwodwi atravè pwosesis sa a gen aplikasyon pratik nan kominikasyon pwopòsyon, tankou teleportasyon eta pwopòsyon ak konpatibilite ak repetisyon pwopòsyon ak pòtay pwopòsyon.

Ki sa ki entanglement pwopòsyon mekanik?

Entanglement mekanik kwantik refere a yon fenomèn kote de patikil vin konekte nan yon fason ke eta a nan yon patikil depann sou eta a nan lòt la, kèlkeswa distans fizik ki genyen ant yo.

Ki jan rechèch sa a ka kontribye nan pwogrè nan teknoloji pwopòsyon?

Lè yo konprann konpòtman an gaye nan atòm sèl ak kapasite yo pou jenere pè foton konplitché, chèchè yo ka devlope sous enfòmasyon pwopòsyon pi efikas ak pi klere pou aplikasyon nan kominikasyon pwopòsyon ak pwosesis enfòmasyon.