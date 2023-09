Fondasyon Simons anonse moun k ap resevwa prim endepandans yo

Fondasyon Simons te revele 13 moun ki resevwa rekonpans prestijye Endepandans li yo, ki sipòte chèchè yo nan tranzisyon yo soti nan fòmasyon konseye yo pou ale nan pozisyon rechèch endepandan. Chak kamarad pral resevwa jiska dezan sipò apre doktora, ki gen ladan yon salè anyèl $85,000 ak yon alokasyon pou resous ak devlopman pwofesyonèl $10,000 pou chak ane. Lè yo jwenn yon pozisyon fakilte, bousye yo pral resevwa yon sibvansyon ki totalize $600,000 sou twazan.

Twa pwogram pou prim endepandans yo ofri atravè Simons Collaboration on the Global Brain (SCGB), Simons Collaboration on Plasticity and the Aging Brain (SCPAB), ak Simons Foundation Autism Research Initiative (SFARI). Pwogram sa yo vize pou angaje parèy yo nan chanjman nan direksyon endepandans rechèch.

Prim Tranzisyon pou Endepandans (TTI), yo ofri atravè SCGB ak SCPAB, bay sipò chèchè nan nerosyans. Prim SCGB TTI yo konsantre sou envestigasyon sikui gwo echèl nan rezolisyon sèl selil pou konprann kodaj neral ak dinamik, pandan y ap prim SCPAB TTI yo konsantre sou nerosyans nan aje mantal nan absans maladi. Tou de pwogram yo ouvri pou moun ki soti nan gwoup ki pa reprezante nan nerosyans, ki gen ladan moun ki gen andikap ak orijin defavorize.

Prim SFARI Bridge to Independence (BTI) aksepte aplikan ki soti nan divès orijin ki travay sou divès aspè nan syans otis, tankou jenetik, mekanis molekilè, sikwi ak sistèm, ak syans klinik. SFARI ankouraje aplikasyon ki soti nan gwoup istorikman sous-reprezante oswa eskli.

Tout konpayon ki soti nan twa pwogram yo pral vin yon pati nan yon kominote aprantisaj, angaje yo nan devlopman pwofesyonèl ak aktivite bati kominote. Yo pral patisipe nan atelye, resevwa sipò nan men syantifik ak anplwaye Fondasyon Simons, rankontre ak konseye ekstèn yo asiyen, epi patisipe nan reyinyon envestigatè Fondasyon Simons an pèsòn ak retrè Prim Endepandans.

Peryòd aplikasyon pou prim endepandans 2024 yo ap ouvri 10 oktòb 2023. Pou plis enfòmasyon sou prim yo, vizite paj enfòmasyon sou Simons Foundation Independence Awards.

Definisyon:

SCGB: Kolaborasyon Simons sou sèvo mondyal la

SCPAB: Kolaborasyon Simons sou Plastisite ak sèvo ki aje

SFARI: Simons Foundation Autism Research Initiative

Sous:

– [Simons Foundation](simonsfoundation.org/independence-awards.html)