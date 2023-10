Ansyen ADN imen yo te jwenn nan Neandertal yo trase plis pase 250,000 ane

By

Yon etid inogirasyon te revele ke kwazman moun-Neanderthal te fèt pi bonè pase te panse deja. Kwayans dominan an te ke kwayans ant zansèt Homo sapiens ak Neanderthal yo te kòmanse apre yon egzòd masiv soti nan Afrik apeprè 75,000 ane de sa. Sepandan, nouvo rechèch ki fèt pa jenetikis nan Perelman School of Medicine University of Pennsylvania sijere ke bonè ADN imen te koule nan Neanderthals anviwon 250,000 ane de sa, lontan anvan migrasyon yo antisipe.

Etid la te jwenn ke Neanderthal yo te deja pote seksyon nan ADN imen nan genom yo lè moun te imigre nan Eurasia soti nan Lafrik. Rankont sa yo ant Neandertal yo ak premye imen yo te gen plis chans pase 250,000 ane de sa, paske pa gen okenn dosye sou Neanderthal yo te janm viv nan Afrik sub-Saharan. Rechèch la, ki te pibliye nan jounal Current Biology, bay prèv kwaze ant ansyen imen modèn ak Neanderthals.

Anvan etid sa a, yo te sipoze ke ADN Neanderthal te rete intact jouk dènye migrasyon imen an nan Eurasia. Sepandan, rechèch la te revele ke apeprè sis pousan nan ADN Neanderthal te eritye de imen modèn nan anviwon 250,000 ane de sa. Materyèl jenetik sa a soti nan moun ki te kite Afrik ant 250,000 ak 270,000 ane de sa.

Rezilta yo endike ke yon gwoup premye moun, jenetikman ki gen rapò ak tout moun vivan jodi a, kwaze ak Neanderthals. Malgre ke li pa klè konbyen nan moun sa yo te imigre nan Eurasia, yo te kite yon mak jenetik klè sou kouzen Neanderthal yo. Malgre kwazman yo, premye zansèt imen sa yo pa t siviv, paske pa gen okenn rès skelèt imen ki soti nan yon ka milyon ane de sa yo te dekouvri an Ewòp oswa Azi.

Etid la te enplike analiz de genòm totalman sekans moun endijèn modèn k ap viv nan Afrik sub-Saharan. Li baze sou rechèch anvan yo te fèt anba Pwojè 1,000 Genomes, ki te vize katalòg divèsite jenetik globalman. Ekip rechèch la kolekte done ki soti nan 180 moun nan 12 diferan popilasyon Afriken Sub-Saharan pou mennen ankèt sou prévalence ADN ki sanble ak Neanderthal nan rejyon an.

Chèchè yo te konsidere divès senaryo pou eksplike prezans ADN ki sanble ak Neanderthal nan Afriken sub-Saharyen yo. Finalman, yo te jwenn prèv ki sipòte ipotèz ke materyèl jenetik sa a soti nan moun modèn yo e li te pase pita bay Neandertal yo. Analiz de yon echantiyon Neanderthal ki te viv 120,000 ane de sa te revele materyèl jenetik matche ki te jwenn nan Afriken Sub-Saharan. Materyèl sa a te soti nan seksyon genòm yo te konnen yo te eritye nan Homo sapiens e li te demontre ke ADN imen yo te transfere nan Neanderthal yo byen anvan migrasyon yo antisipe.

Etid la mete aksan sou enpòtans pou enkli divès popilasyon nan rechèch jenetik ak jenomik. Li fè limyè sou istwa konplèks nou an nan kwaze ak Neanderthals epi mete aksan sou bezwen pou plis envestigasyon sou ansyen zansèt nou yo.

Sous:

– Perelman School of Medicine University of Pennsylvania

– Kouran jounal Biyoloji