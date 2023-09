Chanjman nan plak tektonik yo enfliyanse divèsite biyolojik sou Latè

By

Yon etid resan te jwenn yon koneksyon ant mouvman yo nan plak tektonik Latè ak divèsite nan espès maren. Rechèch la montre ke pwosesis ki chanje litosfè a, ki gen ladan mouvman plak tektonik, afekte nivo oseyan yo, kidonk afekte disponiblite anviwònman maren ki pa fon kote lavi ap pwospere.

Plak tektonik yo se gwo seksyon nan manto siperyè Latè ak kwout ki kouvri tout glòb la. Yo an mouvman konstan, sa ki lakòz vòlkanis Latè, fòmasyon mòn yo, ak kreyasyon tranche oseyan yo. Etid la, ki te dirije pa jewolojis Slah Boulila nan inivèsite Sorbonne, eksplore kesyon an pou kisa gen sik nan divèsite ak divèsite biyolojik.

Chèchè yo te analize seri done jewolojik ak maren, ansanm ak done divèsite biyolojik maren, pou mennen ankèt sou aliyman sik nan divèsite biyolojik maren ak pwosesis plak tektonik. Lè yo konpare plis pase 18,000 echantiyon wòch maren ak prèske 32,000 jenere ki soti nan Baz done Paleyobioloji a, yo te dekouvri sik 36 milyon ane nan divèsite biyolojik maren ki te gen rapò ak chanjman nan pwodiksyon fon lanmè ak soudiksyon.

Lè plak tektonik deplase apa, kwout oseyan mens fòme, epi lè yon plak pouse anba yon lòt nan yon pwosesis ki rele sibdiksyon, nivo lanmè diminye. Varyasyon nan nivo lanmè a chanje abita ki disponib pou espès maren yo, ki mennen nan chanjman nan divèsite biyolojik. Nivo lanmè wo lakòz inondasyon tè sèk ak grandisan nan zòn maren ki pa fon, ankouraje pwopagasyon òganis maren yo. Okontrè, nivo lanmè ki ba diminye espas ki disponib pou lavi maren.

Pandan ke lide a nan yon koneksyon ant chanjman plak tektonik ak divèsite biyolojik se pa nouvo, rechèch sa a bay plis validasyon lè li itilize yon seri done ki pi gwo. Konklizyon yo sipòte ipotèz ke chanjman ki fèt nan anviwònman an lye ak evènman evolisyon ak disparisyon. Sepandan, etid la pa definitivman reponn poukisa sik sa yo rive, kite sa kòm yon kesyon san repons.

Anplis de sa, gen toujou deba nan mitan chèchè konsènan nati siklik nan tektonik plak, ak kèk diskite li se iregilye olye ke peryodik. Men, etid sa a kontribye nan kò a k ap grandi nan prèv ki mete aksan sou entèraksyon ki genyen ant chanjman nan anviwònman an, evolisyon, ak disparisyon.

An rezime, rechèch la montre kouman chanjman nan plak tektonik afekte divèsite biyolojik lè yo enfliyanse nivo oseyan yo ak disponiblite abita pou espès maren yo. Konprann koneksyon sa yo bay bonjan apèsi sou istwa Latè nan divèsifikasyon espès ak evènman disparisyon yo.

Sous: Beurteaux, D. (2023), Shifts in tectonic plates change biodiversity, Eos, 104.