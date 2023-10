Revolusyone Tekstil: Fib pwogramasyon ofri dinamik fòm-chanje

By

Imajine yon jakèt ki adapte ak kondisyon metewolojik ki chanje, li transfòme fòm li nan yon fason dinamik pou bay izolasyon optimal pandan tanperati a desann. Konsèp futurist sa a ka byento vin yon reyalite, gras a yon devlopman rekouvèr pa chèchè nan MIT. FibeRobo, yon fib pwogramasyon ak aktif, gen potansyèl pou revolusyone endistri twal la lè li pèmèt twal yo chanje fòm an repons a fluctuations tanperati.

Kontrèman ak fib ki egziste deja ki chanje fòm ki gen fonksyonalite limite epi ki difisil pou enkòpore nan tekstil, FibeRobo ofri yon solisyon versatile ak pri-efikas. Fib la kontra lè tanperati a ogmante ak pwòp tèt ou-ranvèse lè tanperati a diminye, san yo pa bezwen pou detèktè entegre oswa pyès ki nan konpitè. Materyèl inovatè sa a ka san pwoblèm entegre nan pwosesis fabrikasyon twal, tankou resi, trikote, ak brode, fè li apwopriye pou yon pakèt aplikasyon.

Youn nan posiblite ki pi enteresan yo se kreyasyon rad konpresyon pwogramasyon ki ede nan rekiperasyon apre operasyon. Lè yo konbine FibeRobo ak fil kondiktif, ki aji kòm yon eleman chofaj lè kouran elektrik pase nan li, rad sa yo ka pa sèlman bay konpresyon, men tou ajiste fòm yo ki baze sou enfòmasyon dijital, tankou done ki sòti nan yon Capteur batman kè.

"Rechèch sa a ouvè nouvo fwontyè nan endistri twal la. Tekstil yo te toujou yon pati enpòtan nan lavi nou, men yo te pasif ak san repons. FibeRobo pote adaptabilite ak repons ki nesesè anpil nan twal, "di otè prensipal Jack Forman.

Devlopman FibeRobo te fè posib grasa itilizasyon elastomè kristal likid (LCE), yon materyèl ki montre pwopriyete inik lè yo chofe. Chèchè yo te sentetize fib LCE ki aktif an silans ak dramatikman chanje fòm an repons a chanjman tanperati. Lè yo kontwole ak anpil atansyon konpozisyon materyèl LCE a, yo te kapab kreye fib ki aktif nan tanperati ki an sekirite pou po a, ki fè yo apwopriye pou twal portable.

Malgre ke pwosesis fabwikasyon pou fib LCE ka difisil, chèchè MIT yo te devlope yon machin ki simonte obstak sa yo. Machin sa a, ki te konstwi itilize 3D-enprime ak lazè-koupe pati, pèmèt pou fabrike efikas ak egzak nan fib FibeRobo.

An jeneral, rechèch inogirasyon sa a genyen yon gwo potansyèl pou transfòme endistri twal la lè li pèmèt kreyasyon twal adaptab ak reponn. Soti nan rad entelijan ak rad medikal avanse, FibeRobo ta ka revolisyone fason nou kominike ak benefisye de tekstil.

K: Ki sa ki FibeRobo?

A: FibeRobo se yon fib pwogramasyon ak aktif chèchè MIT devlope ki ka chanje fòm an repons a chanjman tanperati.

K: Ki jan FibeRobo diferan de lòt fib ki chanje fòm?

A: FibeRobo ofri pi gwo fonksyonalite, yo ka san pwoblèm entegre nan tekstil, epi li pa mande pou detèktè entegre oswa pyès ki nan konpitè.

K: Ki aplikasyon potansyèl FibeRobo?

A: FibeRobo ka itilize pou kreye rad konpresyon pwogramasyon, rad entelijan, ak lòt twal ki ka adapte yo ak divès kalite bezwen ak kondisyon.

K: Ki jan yo fabrike FibeRobo?

A: Pwosesis fabwikasyon an enplike nan sentèz fib elastomè kristal likid (LCE), ki Lè sa a, enkòpore nan tekstil lè l sèvi avèk teknik fabrikasyon estanda.

K: Èske FibeRobo apwopriye pou twal mete?

A: Wi, FibeRobo fèt pou aktue nan tanperati ki an sekirite pou po, sa ki fè li apwopriye pou entegrasyon nan twal portable.