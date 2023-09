Neptune nan opozisyon an: ki lè ak ki jan yo obsève jeyan glas la

By

Neptune, uityèm planèt soti nan solèy la ak planèt ki pi lwen nan sistèm solè nou an, pral nan opozisyon madi 19 septanm nan. Sa vle di ke li pral nan yon liy dirèk ak solèy la ak Latè, ak planèt nou an pozisyone nan sant la. Kòm yon bonis adisyonèl, Neptune pral fè tou apwòch ki pi pre Latè a, ke yo rekonèt kòm perigee, nan anviwon menm tan an. Sa a pral fè planèt la byen lwen parèt pi gwo ak pi klere nan syèl la lannwit, kreye yon premye opòtinite pou obsèvasyon.

Soti nan Vil Nouyòk, Neptune ap monte nan lès apeprè 6:58 pm EDT epi li pral vin vizib kèk èdtan apre. Nan pwen ki pi wo li nan syèl la, alantou 12:51 am EDT nan Mèkredi 20 septanm, Neptune pral 46 degre anwo orizon an. Li pral sitiye nan konstelasyon Pisces la.

Sepandan, li enpòtan sonje ke menm si Neptune se nan perigee, Latè ak jeyan glas la toujou ekstrèmman byen lwen. Pandan apwòch ki pi pre sa a, Neptune ap toujou ap apeprè 2.7 milya milye lwen planèt nou an. Pou ofri kèk pèspektiv, Latè ak Mas yo separe pa yon distans mwayèn de 140 milyon mil. Sa vle di distans mwayèn ant Mas ak Latè ta ka anfòm ant Latè ak Neptune prèske 20 fwa plis.

Akòz distans imans li yo, Neptune pa ka wè nan syèl la ak je toutouni. Li gen yon lajè 31,000 mil (50,000 kilomèt), apeprè kat fwa gwosè Latè, sa ki fè li katriyèm pi gwo planèt nan sistèm solè nou an. Sepandan, vizibilite Neptune a mande pou itilize yon teleskòp oswa longvi bon jan kalite ak kondisyon metewolojik favorab.

Si w enterese obsève Neptune oswa pran foto syèl la lannwit, gen plizyè resous ki disponib. Space.com bay gid sou pi bon teleskòp, longvi, kamera, ak lantiy pou astwofoto. Si ou jere foto Neptune nan opozisyon an, ou ka menm soumèt imaj ou ak detay yo [imèl pwoteje] pou chans pou pataje yo ak lòt amater espas.

An konklizyon, opozisyon Neptune ak pwoksimite ak Latè prezante yon opòtinite ekselan pou wè ak etidye jeyan glas byen lwen sa a. Lè yo itilize ekipman ki apwopriye yo epi jwenn yon kote ki apwopriye, moun ki gade syèl yo ka sezi wè bèl bagay sistèm solè nou an.

