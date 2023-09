Tan ap fini pou w wè komèt Nishimura

By

Komèt Nishimura, ke yo rekonèt ofisyèlman kòm C/2023 P1 Nishimura, ap pre fen vizibilite li nan Emisfè Nò a. Si ou pa te gen chans pou obsève evènman selès sa a, kounye a se moman pou fè sa. Byento, li pral deplase pi pre solèy la epi disparèt nan vi pou pwochen 400 ane yo.

Yo nan lòd yo trape yon aperçu nan Komèt Nishimura, ou pral bezwen reveye bonè, anvan solèy leve. Gade nan lès-sidès la nan èdtan anvan douvanjou epi lokalize konstelasyon Leo a. Komèt la pral desann sou ke lyon an semèn sa a, men nan 16 septanm, li pral leve ansanm ak solèy la. Sèvi ak yon aplikasyon pou gade zetwal yo ka ede w lokalize komèt la epi detèmine si li pral vizib ase pou wè ki ba sou orizon an.

Paske komèt la pral jis uit degre anwo orizon an nan dat 13 septanm nan, w ap bezwen yon gade san obstak sou orizon an pou w wè li. Chak maten, li pral vin pi ba ak pi ba an menm tan jiskaske li disparèt nan ekla solèy la. Sepandan, kwosan lalin nan bese ki mennen ale nan nouvo lalin septanm nan ta dwe bay syèl nwa ki pral ede w wè komèt Nishimura.

Dekouvri pa amatè astwonòm Hideo Nishimura nan vil Kakegawa, Japon, nan dat 12 out, Comet Nishimura te atire atansyon astrophotographers ak skywatchers atravè mond lan. Amater sa yo te temwen komèt la pèdi ke li akòz yon evènman dekoneksyon ki te koze pa yon gwo eksplozyon van solè.

Komèt la pral fè apwòch ki pi pre solèy la, ke yo rekonèt kòm perihelion, sou 18 septanm. Si li siviv radyasyon solè a, li pral boukle alantou solèy la epi li pral vin vizib pou obsèvatè nan Emisfè Sid la. Nan senaryo sa a, li pral wè nan syèl la lwès nan solèy kouche jouk nan fen mwa a.

Si w enterese nan eksplore plis nan syèl la lannwit oswa jwenn yon gade pi pre nan komèt Nishimura, konsidere envesti nan yon pè nan longvi oswa yon teleskòp. Gen plizyè opsyon ki disponib pou ede w amelyore eksperyans w ap gade zetwal yo oswa pou w pran bèl astwofotografi.

