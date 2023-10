Drenaj Akwifè nan Teren Chaotic Marsyen Revele Prèv Lak Labou Ansyen

Yon dekouvèt bòn tè pa yon ekip kolaborasyon ki te dirije pa Enstiti Syans Planèt Alexis Rodriguez te revele prèv plenn sedimantè ki te kreye pa drenaj akifè nan fòmasyon efondreman masyen yo rele tèren chaotic. Chèchè yo te konsantre sou yon inite sedimantè ki nan Hydraotes Chaos, ke yo entèprete kòm rès yon lak labou ki te fòme pa ekoulman ki soti nan stratigrafi mudstone ki chaje ak gaz ki soti nan prèske 4 milya ane de sa. Peryòd tan sa a kowenside ak yon tan kote sifas Mas la te gen anpil chans pou abitab. Sediman yo jwenn nan zòn sa a ta ka gen prèv ki montre ansyen lavi yo.

Rechèch la, ki gen tit "Eksplore prèv ki genyen nan mitan akwifè amazonyen rezidi sedimantè eksplozyon nan yon tèren chaotic Marsyen" epi pibliye nan Nature Scientific Reports, se te yon efò kolaborasyon ak ko-otè nan NASA Ames Research Center, University of Arizona, Otonòm University of Barcelona, ​​Blue Marble Space Institute of Science, ak University of Florida.

Youn nan konklizyon yo curieux se prezans nan volkan labou ak diapirs nan Hydraotes Chaos, ki gaye toupatou epi yo kwè se rezilta nan volkanis sedimantè. Olye pou yo monte magma ak eripsyon yo, sediman mouye ak sèl yo rive ak vyole sifas la, fòme ti mòn ak koule. Fòmasyon ti mòn sa yo rive sèlman sou materyèl tèren chaotic yo epi pa sou mesas yo, sa ki sijere yon lyen nan konpozisyon materyèl olye ke yon jenèz pa fòs ekstansyon rejyonal ki te pwodwi pa monte magmatik.

Rechèch la se yon etap enpòtan nan konpreyansyon istwa jewolojik ak posiblite abitabilite Mas. Li mete aksan sou enpòtans ki genyen nan mennen ankèt sou tèren chaotic sa yo, paske yo ka kenbe endikasyon sou egzistans potansyèl lavi sot pase yo sou planèt wouj la. Pandan eksplorasyon Mas ap kontinye, plis etid sou drenaj akifè ak fòmasyon sedimantè yo pral jwe yon wòl enpòtan nan debloke mistè sot pase planèt la.

Sous:

– Kominike pou laprès Planetary Science Institute

– Rapò Syantifik Lanati