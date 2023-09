Etid jwenn moun kap pèdi plizyè branch nan pye bwa lavi a

Yon nouvo etid avèti sou menas yon sizyèm disparisyon an mas ki te koze pa aktivite imen, ki deklare ke moun ap lakòz pèt tout branch "Pyebwa lavi a." Etid la, ki te pibliye nan Proceedings of the National Academy of Sciences , inik paske li egzamine disparisyon tout jenere olye ke yo sèlman espès endividyèl yo.

Chèchè yo te konsantre sou espès vètebre (eksepte pwason) epi yo te jwenn ke nan 5,400 jenera yo etidye, 73 te disparèt nan dènye 500 ane yo, ak pi fò nan yo disparèt nan de syèk ki sot pase yo. Pousantaj disparisyon sa a pi wo pase sa ki ta espere dapre estimasyon ki soti nan dosye fosil la.

Yo idantifye aktivite imen tankou destriksyon abita, twòp lapèch, ak lachas kòm kòz prensipal kriz disparisyon sa a. Pèt yon sèl genus ka gen konsekans byen lwen pou tout yon ekosistèm. Ko-otè etid la, Gerardo Ceballos, mete aksan sou sitiyasyon an ijans, li di, "Enkyetid nou an se ke ... nou ap pèdi bagay sa yo tèlman vit, ke pou nou, li siyal efondreman nan sivilizasyon an."

Pandan ke tout ekspè yo dakò ke pousantaj aktyèl la nan disparisyon se alarmant, si sa konstitye yon sizyèm disparisyon an mas se yon kesyon de deba. Syantis yo defini yon disparisyon mas kòm pèt 75% nan espès sou yon peryòd tan kout. Dapre Robert Cowie, yon byolojis nan University of Hawaii, lè l sèvi avèk definisyon sa a, yon sizyèm disparisyon an mas poko rive.

Sepandan, rezilta etid la sou tout branch Pyebwa lavi a ki te pèdi souliye severite sitiyasyon an. Etid sa a montre nesesite ijan pou aksyon pou prezève divèsite biyolojik ak pwoteje avni limanite.

Sous:

– Ceballos, G., et al. (2023). Destriksyon byolojik atravè sizyèm disparisyon mas kontinyèl ki siyale pa pèt ak bès popilasyon vètebre yo. Pwosedi Akademi Nasyonal Syans yo.

- Dawn, 20 septanm 2023