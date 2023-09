Imen Kondwi Pèt Tout Branch Pyebwa Lavi, Avèti Nouvo Etid

Yon etid resan ki te pibliye nan Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) te revele ke moun ap lakòz disparisyon nan tout branch "Pyebwa lavi a," ogmante enkyetid sou yon potansyèl sizyèm disparisyon an mas. Etid la, ki te fèt pa chèchè nan Inivèsite Nasyonal Otonòm Meksik la, konsantre sou disparisyon tout jenera, ki se klasifikasyon ant espès ak fanmi yo.

Kontrèman ak etid anvan yo ki te sèlman egzamine pèt espès endividyèl yo, rechèch sa a analize disparisyon tout jenera. Li se yon kontribisyon enpòtan paske li bay yon konpreyansyon pi pwofon sou pousantaj disparisyon aktyèl yo. Pwofesè Gerardo Ceballos, youn nan ko-otè etid la, mete aksan sou ke kriz disparisyon an se egalman grav ak kriz chanjman klima a men yo souvan neglije.

Lè yo egzamine done ki soti nan Inyon Entènasyonal pou Konsèvasyon Lanati (IUCN), chèchè yo te jwenn ke 73 jenera yo te disparèt nan dènye 500 ane yo, ak majorite nan disparisyon ki fèt nan de dènye syèk yo. Sa a se alarmant, kòm baze sou pousantaj disparisyon anvan yo, sèlman de jenera ta dwe pèdi nan menm peryòd tan an.

Etid la atribi aktivite imen tankou destriksyon abita, twòp lapèch, ak lachas kòm kòz prensipal yo nan disparisyon sa yo. Pèt menm yon sèl genus ka gen konsekans byen lwen pou ekosistèm yo. Chèchè yo kwè ke aksyon ijan nesesè pou anpeche plis pèt ak efondreman nan sivilizasyon yo.

Pandan ke gen yon konsansis pami ekspè yo ke to aktyèl la nan disparisyon se alarmant, si li satisfè kritè yo pou yon sizyèm disparisyon an mas rete yon sijè nan deba. Yon disparisyon an mas defini kòm pèt 75% nan espès nan yon peryòd tan kout. Sepandan, si pousantaj disparisyon aktyèl yo pèsiste oswa ogmante, gen chans pou yon disparisyon an mas rive.

Otè etid la mete aksan sou bezwen pou bay priyorite pwoteksyon ak restorasyon abita natirèl yo pou anpeche plis disparisyon. Yo kwè ke li toujou posib pou sove anpil jenera si yo pran aksyon imedya.

Sous: Pwosedi Akademi Nasyonal Syans (PNAS)

Definisyon:

Jener: Nan klasifikasyon bèt vivan, yon genus se yon ran ant espès ak fanmi.

Espès: Yon gwoup òganis ki pataje karakteristik ki sanble epi ki ka repwodui pou pwodui pitit fètil.

Mass Extinction: Yon pèt rapid nan yon pousantaj enpòtan nan espès nan yon kout peryòd de tan, ki mennen nan gwo chanjman ekolojik ak evolisyonè.

Tree of Life: Yon reprezantasyon metafò nan relasyon ki genyen ant diferan espès, trase istwa evolisyonè yo tounen nan yon zansèt komen.