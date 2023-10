Syantis yo itilize teleskòp pou yo obsève astewoyid Psyche nan enfrawouj

By

Syantis Southwest Research Institute yo ap itilize teleskòp pou obsève astewoyid Psyche la nan enfrawouj la, sa ki bay yon kontèks enpòtan pou misyon Psyche k ap vini NASA. Astewoyid Psyche a, ki gen yon dyamèt anviwon 140 mil, se youn nan pi gwo objè ki nan senti prensipal astewoyid ant Mas ak Jipitè. Yo kwè ke li se yon nwayo rès dans, metalik ki soti nan yon planèt echwe.

Doktè Stephanie Jarmak ap itilize James Webb Space Telescope (JWST) pou chèche siyati dlo sou sifas metalik Psyche la. Sa ap ede detèmine si dlo, nan fòm idroksil oswa dlo aktyèl, egziste sou astewoyid la. Doktè Anicia Arredondo, nan lòt men an, ap etidye diferans ki genyen nan konpozisyon Psyche a nan divès pwen sou sifas li lè l sèvi avèk done yo kolekte pa Stratospheric Obsèvatwa pou Astwonomi Enfrawouj (SOFIA).

Obsèvasyon enfrawouj yo soti nan teleskòp sa yo pral konplete done yo pral jwenn nan veso espasyèl Psyche la. Obsèvasyon JWST ak SOFIA yo pral bay bonjan enfòmasyon sou konpozisyon astewoyid la epi ede syantis yo konprann orijin ak istwa li.

Psyche rete enigmatik, ak obsèvasyon konfli anvan yo ak sijesyon nan idratasyon sou sifas li yo. Veso espasyèl Psyche k ap vini an vize devwale mistè astewoyid metalik sa a epi bay plis klè. Misyon an pwograme pou lanse 5 oktòb 2023, e li espere rive nan astewoyid la nan mwa Out 2029.

Astewoyid metal tankou Psyche yo ra nan sistèm solè a, fè li yon sib kaptivan pou eksplorasyon. Li ta ka ofri syantis yo yon opòtinite inik pou yo aperçu andedan yon planèt ak jwenn apèsi sou pwosesis fòmasyon planetè yo. Sepandan, karakteristik etranj Psyche genyen tou potansyèl pou sipriz syantis yo ak defi teyori ki egziste deja yo.

Obsèvasyon kontinyèl yo lè l sèvi avèk diferan teknik enfrawouj kontinye bay rezilta konfians ki mande plis envestigasyon. Sa a mete aksan sou enpòtans ki genyen nan misyon Psyche k ap vini an, ki pral bay yon konpreyansyon konplè sou astewoyid kaptivan sa a.

Sous: Southwest Research Institute