Syantis yo dekouvri mekanis chimik nan nanodyaman kouvwi Silica pou Computing Quantum ak Biolabeling

Chèchè nan San Jose State University (SJSU) te dekouvri mekanis lyezon ki responsab pou fòmasyon kokiy silica inifòm sou nanodyaman. Ekip la te itilize reyon X pwisan ki te pwodwi pa Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) nan Laboratwa Nasyonal Accélérateur SLAC pou etidye nanomateryèl yo. Rezilta yo, ki te pibliye nan jounal ACS Nanoscience Au, bay enfòmasyon enpòtan sou chimi ki enplike nan kreyasyon nanodyaman kouvwi silica.

Nanodiamonds yo se ultra-ti Diamonds sentetik ak pwopriyete remakab. Malgre gwosè ti yo, nanodyaman yo gen lasi kabòn pafè, epi yo ka montre repons nan jaden mayetik, jaden elektrik, ak limyè nan tanperati chanm. Karakteristik inik sa yo fè nanodiamonds apwopriye pou aplikasyon pou divès kalite, ki gen ladan informatique pwopòsyon ak biolabeling nan selil yo.

Pou amelyore fonksyonalite nanodyaman, chèchè yo te vire nan kouch patikil dyaman yo ak silica. Silica pa sèlman bay yon kokiy lis ak pwoteksyon pou nanodiamonds yo, men tou pèmèt pou modifikasyon sifas yo. Lè yo ajoute etikèt espesifik nan kouch silica a, syantis yo ka dirije nanodyaman yo vize selil espesifik oswa kote. Kontwòl sa a sou mouvman nanodyaman gen enplikasyon enpòtan pou aplikasyon nan byomedsin ak byoteknoloji.

Pou plis pase yon deseni, syantis yo te sezi pa mekanis ki dèyè fòmasyon nan kouch silica sou nanodiamonds. Chèchè SJSU yo te dekouvri ke gwoup chimik alkòl sou sifas nanodiamond jwe yon wòl enpòtan nan fasilite kwasans kokiy silica. Yo te jwenn ke entwodiksyon an nan idroksid amonyòm ak etanòl pandan pwosesis la kouch mennen nan pwodiksyon an nan gwoup alkòl sa yo.

Pou egzamine sifas ki kache anba kouch silica a, chèchè yo nan SJSU te anplwaye enstalasyon radyografi SSRL yo. Yo te itilize yon Capteur kwen tranzisyon, yon tèmomèt super-sansib, pou detekte chanjman tanperati ak konvèti yo nan enèji radyografi. Atravè X-ray absòpsyon espektroskopi (XAS), ekip la envestige sifas nanodyaman yo ak mezire epesè nan kouch silica a sou yon echèl nanomèt. Rezilta yo demontre efikasite XAS pou etidye materyèl submerged tankou nanodiamonds.

Konesans ki genyen nan konpreyansyon mekanis nan lyezon nanodyaman kouvwi silica ouvè nouvo avni pou chèchè yo. Abraham Wolcott, envestigatè prensipal etid la, planifye pou eksplore itilizasyon lòt materyèl, tankou oksid Titàn ak zenk, pou kouvri nanodyaman. Kouch altènatif sa yo ta ka plis elaji aplikasyon yo nan nanodyaman nan pwopòsyon deteksyon ak etikèt byolojik.

Konklizyon yo nan rechèch sa a bay bonjan Sur nan chimi nan nanodyaman kouch epi yo ofri opòtinite pou optimize koki a silica ak eksplore lòt materyèl kouch. Avèk yon pi bon konpreyansyon sou mekanis chimik ki dèyè nanodyaman kouvwi silica, chèchè yo ka kontinye déblotché potansyèl ti dyaman sa yo pou aplikasyon pou informatique pwopòsyon ak biolabeling.

sous:

– Perla J. Sandoval et al, Quantum Diamonds at the Beach: Chemical Insights into Silica Growth on Nanoscale Diamond using Multimodal Characterization and Simulation, ACS Nanoscience Au (2023). DOI: 10.1021/acsnanoscienceau.3c00033