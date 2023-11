Kolizyon Star Neutron: Eksplore pouvwa a etonan Kilonovae

Syantis yo te fèk fè yon etid inogirasyon fouye nan menas potansyèl yo poze pa yon kolizyon zetwal netwon, ke yo rekonèt kòm yon kilonova, nan lavi sou Latè. Pandan ke evènman cosmic sa yo se pami ki pi eksplozif ak pwisan nan linivè a, enpak yo sou planèt nou an depann de pwoksimite yo. Nan etid sa a ki te dirije pa Haille Perkins nan University of Illinois Urbana-Champaign, chèchè yo te jwenn ke yon kilonova ki fèt nan apeprè 36 ane limyè sou Latè ta ka debouche radyasyon ak potansyèl la lakòz yon evènman nivo disparisyon. Sa tradui nan yon distans stupéfiants de apeprè 212 milya mil, ki fè li yon zòn danje sibstansyèl.

Sepandan, bon nouvèl la se ke chans yo nan yon evènman katastwofik yo ekstrèmman mens. Kilonovae yo ra anpil epi yo difisil pou detekte akòz ensidan rapid yo. Syantis yo te sèlman dènyèman jere yo obsève youn lè l sèvi avèk James Webb Space Telescope, gras a kapasite avanse li yo. Fenomèn selès sa yo rive lè de etwal netwon nan òbit espiral ansanm epi fè kolizyon, apre sa deklanche eksplozyon ki 10,000 fwa pi klere pase yon supènova, ki lage yon kantite enèji imans nan jis mwatye yon segonn.

Eksplozyon inisyal la jenere yon pete entans nan reyon gama ki dire sèlman kèk segonn. Pandan ke yo te kenbe nan radyasyon sa a ta byen vit pwouve fatal, chans pou yo ba akòz direksyon etwat eksplozyon an deyò soti nan sant kolizyon an. Kilonovae tou pwodui yon eklatman nan emisyon radyografi nan patikil ki antoure ak pousyè, ki ta ka reprezante yon menas si nou nan 16.3 ane limyè apre evènman an. Sepandan, konsekans ki pi konsyan yo ta dwe reyon cosmic yo deklannche nan tout direksyon nan eksplozyon an. Si sa yo ta rive sou Latè, yo ta retire kouch ozòn pwoteksyon nou an, sa ki fè nou vilnerab a reyon iltravyolèt danjere pou plizyè milye ane.

Erezman, rar nan kilonovae vle di ke nou gen plis chans fè fas ak lòt danje, tankou enpak astewoyid, eklatman solè, oswa eksplozyon supernova, ki gen yon pi gwo pwobabilite pou yo prejidis lavi sou planèt nou an. Se konsa, pandan kolizyon zetwal netwon sa yo se vreman kaptivan ak evènman awogan, potansyèl yo pou menase limanite rete minim.

Kesyon yo poze souvan (FAQ)

Ki sa ki yon kilonova?

Yon kilonova se yon evènman cosmic ki rive lè de etwal netwon k ap òbit yo espiral ansanm epi fè kolizyon, sa ki lakòz yon eksplozyon pwisan akonpaye pa degaje enèji entans.

Nan ki pwen yon kilonova dwe pwòch Latè pou l reprezante yon menas?

Dapre rechèch ki sot pase yo, yon kilonova ta dwe rive nan apeprè 36 ane limyè sou Latè pou kapab lakòz yon evènman nivo disparisyon.

Ki danje potansyèl ki asosye ak kilonovae?

Danje yo enkli premye pete reyon gama, ki ta ka fatal si yo ekspoze, osi byen ke emisyon radyografi nan patikil ki antoure ak pousyè, ki ta ka danjere si evènman an rive nan 16.3 ane limyè nan planèt nou an. Sepandan, menas ki pi enpòtan an se reyon cosmic ki ta retire kouch ozòn nou an, ki kite nou ekspoze a radyasyon iltravyolèt danjere pou yon peryòd pwolonje.

Èske kilonovae komen?

Non, kilonovae yo ekstrèmman ra ak difisil yo detekte akòz nati pasaje yo. Syantifik yo te sèlman dènyèman te kapab obsève youn lè l sèvi avèk James Webb Space Telescope.

Ki lòt danje ki gen plis chans afekte Latè?

Lòt danje ki poze yon pi gwo pwobabilite pou afekte lavi sou Latè gen ladan enpak astewoyid, eklatman solè, ak eksplozyon sipènova. Evènman sa yo pi komen konpare ak kilonovae.