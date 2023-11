Syantis yo dekouvri defi potansyèl pou rekiperasyon kouch ozòn

By

Nan yon etid resan ki te pibliye nan Nature Communications , syantis yo te mete dout sou nosyon ki lajman aksepte ke kouch ozòn nan ap refè. Kontrèman ak evalyasyon anvan yo, rezilta sa yo sijere ke non sèlman twou ozòn la pa fèmen, men li ka aktyèlman ap agrandi.

Pwotokòl Monreyal la, yon akò entènasyonal yo te adopte an 1987, te elimine avèk siksè itilizasyon plis pase 100 pwodui chimik ki diminye ozòn, ki gen ladan klowofluorokarbone (CFC) ki souvan jwenn nan espre ayewosòl, solvang ak frigorigènes. Entèdiksyon sa a te konsidere kòm yon etap enpòtan nan direksyon pou geri kouch ozòn lan.

Sepandan, chèchè ki soti nan New Zeland te dekouvri ke nivo ozòn nan nwayo twou ozòn Antatik la te bese pa 26% depi 2004 pandan sezon prentan an. Sa a endike ke twou a te non sèlman rete gwo nan gwosè, men li te tou apwofondi, sa ki lakòz diminye nivo ozòn.

Etid la atribiye rezilta alarmant sa yo ak chanjman ki fèt nan vortex polè Antatik la, yon gwo mas van frèt ak presyon ki ba anlè Pol Sid la. Otè etid la pa t fouye pi fon nan kòz espesifik chanjman sa yo; sepandan, yo rekonèt ke plizyè faktè, tankou polisyon planèt-chofe, patikil nan lè dife nan dife ak vòlkan, ak chanjman nan sik solè, ta ka kontribye nan rediksyon ozòn.

Hannah Kessenich, yon etidyan PhD nan University of Otago ak otè prensipal etid la, te mete aksan sou koneksyon ki genyen ant dinamik atmosferik ak pèsistans nan twou ozòn Antatik la, ki deklare, "Se konsa, pandan ke Pwotokòl Monreyal la te enkontournabl siksè nan diminye CFC yo sou. tan ak anpeche katastwòf anviwònman an, twou ozòn Antatik ki resan yo parèt byen mare ak chanjman nan dinamik atmosferik yo.

Kèk kesyon ak tout repons

Èske kouch ozòn nan refè?

Konklizyon yo nan yon etid resan pibliye nan Nature Communications defi nosyon ke kouch ozòn nan ap refè. Etid la sijere ke twou ozòn lan ka pa fèmen e li ka menm ap agrandi.

Ki sa ki lakòz rediksyon kouch ozòn lan?

Se rediksyon kouch ozòn nan prensipalman atribiye nan itilizasyon pwodwi chimik ki diminye ozòn, tankou chlorofluorocarbons (CFC), ki te souvan itilize nan espre ayewosòl, solvang, ak febrifuj. Entèdiksyon sou pwodui chimik sa yo anba Pwotokòl Monreyal la te efikas nan diminye nivo yo epi ede nan rekiperasyon kouch ozòn lan.

Ki faktè ki kontribye nan rediksyon ozòn?

Plizyè faktè kapab enfliyanse depwsisyon ozòn, tankou polisyon planèt la, patikil nan lè dife ak vòlkan, ak chanjman nan sik solè. Faktè sa yo ka afekte dinamik kouch ozòn lan epi kontribye nan rediksyon li yo.

Ki wòl toubiyon polè Antatik la?

Toubiyon polè Antatik la se yon gwo mas ki toubiyon nan presyon ba ak lè trè frèt anlè Pol Sid la. Chanjman nan fenomèn atmosferik sa a, tankou fòs li yo ak tanperati, ka afekte konsantrasyon ozòn ak kontribye nan pèsistans yap ogmante jiska twou ozòn lan.

Ki siyifikasyon rezilta etid la genyen?

Konklizyon etid la mete aksan sou defi potansyèl pou rekiperasyon kouch ozòn lan. Yo endike ke malgre efò pou redwi pwodwi chimik ki ravaje ozòn, twou ozòn Antatik la pa montre siy enpòtan amelyorasyon e li ka menm vin pi grav. Plis rechèch nesesè pou konprann dinamik konplèks ki kontribye nan pèsistans yap ogmante jiska twou ozòn lan.