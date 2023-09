Tasmanian Tiger: Chèchè avèk siksè refè RNA nan espès ki disparèt yo

Nan yon gwo dekouvèt, syantis yo te avèk siksè ekstrè RNA nan espesimèn konsève nan tig Tasmanyen an, yon marsupial ki disparèt, ki date tounen nan 1891. Sa a se premye fwa RNA, yon materyèl jenetik mwens ki estab pase ADN, yo te rekipere nan yon espès ki disparèt. Espesimèn yo te estoke nan yon mize nan Stockholm, Syèd.

Rekiperasyon RNA nan espesimèn tig Tasmanian yo ofri bonjan enfòmasyon sou byoloji ak metabolis bèt sa yo ki disparèt. Sekans RNA bay enfòmasyon sou konpleman jèn ak aktivite jèn, ki esansyèl pou konprann karakteristik ak karakteristik espès ki disparèt yo.

Anvan sa, ADN te avèk siksè ekstrè nan òganis ansyen yo, men etid sa a demontre potansyèl pou rekipere RNA nan espès ki disparèt yo. Konsèvasyon espesimèn tig Tasmanyen yo, malgre yo te estoke nan tanperati chanm nan yon kofr, defi sipozisyon ke RNA degrade rapidman nan kondisyon sa yo. Dekouvèt sa a ouvè nouvo posiblite pou etidye ak rkree espès ki disparèt yo.

Pi lwen pase siyifikasyon li pou konprann espès ki disparèt yo, kapasite pou rekipere RNA nan viris ansyen yo ta ka ede nan etidye pandemi sot pase yo. RNA jwe yon wòl enpòtan nan transmèt enfòmasyon jenetik ki resevwa nan ADN, sa ki pèmèt sentèz pwoteyin yo ak reglemante metabolis selilè.

Tig Tasmanyen an, ke yo rele tou thylacine a, se te yon predatè apex atravè Ostrali ak zile ki tou pre yo jiskaske aktivite imen te kondwi li nan disparisyon. Arive moun nan Ostrali anviwon 50,000 ane de sa, ki te swiv pa kolonizasyon Ewopeyen an nan 18tyèm syèk la, te mennen nan bès popilasyon ak finalman disparisyon nan tig Tasmanyen an. Yo te deklare yo yon menas pou bèt, sa ki lakòz yon bounty sou tèt yo. Dènye tig Tasmanyen li te ye a te mouri nan kaptivite an 1936.

Inisyativ prive te lanse efò pou "de disparèt" sèten espès, ki gen ladan tig Tasmanyen an. Pandan ke rkree espès ki disparèt nan fanmi vivan poze defi, etid sa a mete aksan sou enpòtans ki genyen nan plis rechèch sou byoloji a nan bèt ki disparèt.

