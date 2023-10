Syantis yo pwopoze Quasiparticle-Powered Super-klere sous limyè

By

Syantis ki soti nan Instituto Superior Técnico (IST) nan Pòtigal, University of Rochester, University of California, Los Angeles, ak Laboratoire d'Optique Appliquée an Frans te pibliye yon etid nan Nature Photonics pwopoze itilizasyon quasiparticles pou kreye super-klere. sous limyè. Ksipartikil sa yo, ki te fòme pa mouvman senkronize nan anpil elektwon, gen pwopriyete inik ki pèmèt yo vwayaje nan nenpòt vitès, menm pi vit pase limyè, epi kenbe tèt ak fòs entans.

Kwazipartikul yo gen kapasite pou yo deplase nan fason ki ta pa pèmèt lwa fizik ki gouvène patikil endividyèl yo. Chèchè yo te fè simulation òdinatè avanse sou superordinateurs pou etidye pwopriyete quasiparticules nan plasma. Yo te dekouvri aplikasyon pwomèt pou sous limyè ki baze sou quasiparticules, ki gen ladan imaj ki pa destriktif pou eskanè viris, konprann pwosesis byolojik, fabrike chip òdinatè, ak eksplore konpòtman matyè nan kò selès yo.

Sous limyè yo pwopoze ki baze sou kazipartikul yo gen plizyè avantaj sou fòm ki deja egziste, tankou lazè elèktron gratis. Sous ki baze sou kwasipatik yo pi piti ak pi pratik pou laboratwa, lopital, ak biznis. Avèk yon distans minimòm pou vwayaje, quasiparticules yo ka pwodwi limyè ekstrèmman klere, ki kapab mennen nan pwogrè enpòtan syantifik ak teknolojik.

Rechèch sa a ouvè nouvo posiblite pou domèn fizik radyasyon epi li ka revolisyone sous limyè, sa ki pèmèt yon pakèt aplikasyon nan divès domèn syantifik ak teknolojik.

Sous: University of Rochester