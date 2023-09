Syantis yo predi yon sipèkontinan nan lavni, men Nouvèl Zeland pa pral fè pati li

By

Rechèch ki fèk pibliye yo sijere ke nan 250 milyon ane, tè Latè a pral fòme yon lòt fwa ankò yon sipèkontinan, fusion sèt kontinan yo nan yon sèl mas tè masiv. Yo prevwa sipèkontinan sa a pral santre ozalantou Lafrik modèn, ak Ostrali tonbe nan Azi ak Lafrik fè kolizyon ak Ewòp. Antatik, Amerik di Nò, ak Amerik di Sid pral Lè sa a, rantre nan lòt yo. Sepandan, pandan ke tè sa yo konvèje, Nouvèl Zeland, ke yo rele tou Aotearoa, ap rete nan kòt la nan Ostrali.

Mouvman plak tektonik yo, ke yo rele tou derive kontinantal, yo espere mete kontinan yo ansanm sou pwochen 250 milyon ane yo. Yo prevwa Ostrali pou l deplase nan direksyon nò nan chenn zile Sidès Azyatik yo nan apeprè 25 milyon ane, men akòz pozisyon li sou plak Ostralyen an, Nouvèl Zeland pa espere rankontre Ostrali. Olye de sa, New Zeland ap rete sou vwayaj plak Ostralyen an nan nò.

Pandan 75 milyon ane, Nouvèl Zeland espere rive nan ekwatè a, anviwon menm tan ke Lafrik, Azi, Ostrali ak Ewòp konvèje pou fòme sipèkontinan an. Apre sa, Nouvèl Zeland pral swiv direksyon sid nan yon vitès pi dousman epi evantyèlman fini ant 20 ak 30 degre latitid anba ekwatè a.

Sepandan, lavi nan fiti New Zeland prevwa yo dwe lwen soti nan bèl. Prezans sipèkontinan nan lwès la pral lakòz Zile Nò ak Sid yo “benyen nan lanmè twopikal cho,” sa ki fè Nouvèl Zeland pa kapab abite. Fòmasyon sipèkontinan an espere lage gaz lakòz efè tèmik, ki gen ladan gaz kabonik, ki soti nan aktivite vòlkanik, ki mennen nan yon ogmantasyon siyifikatif nan tanperati mondyal la.

Dapre yon modèl òdinatè, atmosfè a te kapab genyen prèske 50% plis gaz kabonik nan 250 milyon ane konpare ak jodi a. Konbinezon ogmante gaz lakòz efè tèmik, enèji solè ki ogmante, ak absans lanmè refwadisman ta fè sipèkontinan an inospitalye pou pifò fòm lavi yo. Prèske mwatye tè a ta vin dezè, ak tanperati ki depase 40 degre Sèlsiyis nan anpil zòn.

Pandan ke senaryo sa a nan lavni sanble byen lwen, li mete aksan sou enpòtans ki genyen nan aksyon klima nan kenbe planèt la nan yon kondisyon pi fre ak plis abitab. Rechèch la sèvi kòm yon rapèl ke kenbe yon klima akeyan enpòtan anpil pou siviv ak byennèt jenerasyon prezan ak pwochen.

Definisyon:

– Supercontinent: Yon gwo mas tè ki gen plizyè kontinan ansanm.

– Mouvman tektonik/derive kontinantal: Mouvman gradyèl ak kolizyon plak tektonik Latè.

– Gaz lakòz efè tèmik: Yon gaz ki kontribye nan efè sèr lè li absòbe radyasyon enfrawouj, sa ki lakòz tanperati Latè a monte.

– Manto: Yon kouch anba kwout Latè ki koule dousman akòz chalè planèt la.

