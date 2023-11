By

Syantis nan Obsèvatwa Nasyonal Atèn (NOA) ap mande sipò piblik pou opoze ak yon desizyon gouvènman ki sot pase a ki ta ka konpwomèt otonomi ak endepandans enstitisyon an. Desizyon an enplike transfere sipèvizyon NOA a bay Ministè Kriz Klima ak Pwoteksyon Sivil, yon mouvman ki te pwovoke enkyetid pami kominote syantifik la.

Kounye a k ap fonksyone anba Sekretarya Jeneral Rechèch ak Inovasyon (GSRI), NOA, ansanm ak lòt ajans rechèch endepandan, kwè ke li fè pati Ministè Devlopman an. Agiman prensipal kont transfè a se nan lefèt ke sèlman yon fraksyon nan chèchè NOA yo posede ekspètiz ki nesesè pou kontribye nan misyon pwoteksyon sivil la.

Mouvman ki te planifye a, ki tabli nan yon pwojè lwa ki pral prezante pou vòt palmantè byento, te atire kritik nan men Konsèy Prezidan Sant Rechèch ak Ajans Teknoloji tou. Vwa kolektif sa a opoze "anpitasyon" NOA ki soti nan rezo nasyonal ajans rechèch la, li eksprime enkyetid ke desizyon sa a pral anpeche ak deranje fonksyonalite jeneral li yo.

Dapre petisyon NOA a, chanjman sa a mete an danje pwogrè rechèch nan Lagrès, mete an danje kandida enstitisyon an pou sekirize finansman rechèch konpetitif ak reyalize ekselans syantifik. Li montre tou yon mank de konpreyansyon ak rekonesans pou egzijans espesifik operasyonèl ak jesyon sipèvize yon sant rechèch. Ekspètiz ki nesesè pou jere zafè sa yo konsolide nan GSRI a, sèl kò sipèvizyon ki dedye a travay sa a.

Etabli an 1842, NOA a genyen distenksyon pou yo te premye enstitisyon rechèch Lagrès ki te etabli apre li te pran endepandans soti nan règ Otoman. Konsiste de Enstiti pou Astwonomi, Astwofizik, Aplikasyon Espas ak Deteksyon Remote (IAASARS), Enstiti pou Rechèch Anviwònman ak Devlopman Dirab (IERSD), ak Enstiti Geodynamic (GI), ki espesyalize nan fizik enteryè Latè ak siveyans deformation sifas yo, NOA a te jwe yon wòl esansyèl nan avanse eksplorasyon syantifik ak konpreyansyon.

Kèk kesyon ak tout repons

Poukisa NOA opoze ak transfè sipèvizyon an?

NOA ap opoze transfè sipèvizyon nan Ministè Kriz Klima ak Pwoteksyon Sivil paske li kwè ke sèlman yon ti fraksyon nan chèchè li yo posede ekspètiz ki gen rapò ak pwoteksyon sivil. Yo diskite ke Sekretarya Jeneral Rechèch ak Inovasyon (GSRI) Ministè Devlopman an pi byen adapte pou sipèvize operasyon yo.

Ki lòt moun ki opoze ak desizyon gouvènman an?

Konsèy Prezidan Sant Rechèch ak Ajans Teknolojik yo tou kont transfè ki te planifye a. Yo afime ke retire NOA a nan rezo nasyonal ajans rechèch la ta siyifikativman deranje fonksyone li ak anpeche kapasite li pou fè travay syantifik enpòtan.

Ki enpak desizyon sa a ta ka genyen sou rechèch nan Lagrès?

Petisyon NOA a sijere ke desizyon sa a poze yon menas pou avansman rechèch nan Lagrès an jeneral. Li diskite ke mouvman an ta ka anpeche kapasite NOA a jwenn finansman rechèch konpetitif ak reyalize ekselans syantifik, kidonk mete an danje trajèktwa kwasans ak pwogrè.

Ki istwa NOA a?

Etabli an 1842 apre Lagrès te genyen endepandans nan règ Otoman, NOA a kenbe distenksyon pou yo te premye enstitisyon rechèch nan peyi a. Pandan ane yo, li te kontribye anpil nan domèn astwonomi, astrofizik, rechèch anviwònman, ak jeodinamik.