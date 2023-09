Chèchè yo grandi avèk siksè ren imanize nan kochon

By

Chèchè yo nan Lachin te reyalize yon etap enpòtan nan domèn transplantasyon ògàn lè yo grandi avèk siksè ren premye etap ki konpoze sitou nan selil imen nan kochon. Dekouvèt sa a pote nou yon etap pi pre pou nou kapab pwodwi ògàn nan bèt ki ka evantyèlman transplante'tèt nan imen. Transplantasyon ren se patikilyèman nan demann, ak prèske 89,000 Ameriken kounye a sou lis datant la pou yon ren.

Dapre Mary Garry, yon pwofesè medikaman nan University of Minnesota, ke yo te kapab jenere ògàn imen nan kochon ta ka gen yon enpak siyifikatif sou diminye kantite pasyan ki sou lis datant transplantasyon atravè lemond. Pandan ke yo te eksplore konsèp pou kreye chimè bèt-imen pandan plizyè dizèn ane, etid sa a reprezante yon avansman remakab nan domèn sa a.

Ekip syantis nan Guangzhou Institute of Biomedicine and Health te enjekte plis pase 1,800 anbriyon kochon ak selil souch imen epi transfere yo nan vant kochon fi. Anbriyon chimerik yo te pèmèt yo devlope pou jiska 28 jou anvan gwosès yo te sispann pou plis egzamen an. Chèchè yo te kolekte senk anbriyon, yo tout te genyen ren ki t ap grandi nòmalman e ki te genyen jiska 65% selil imen.

Tantativ anvan yo nan entegre selil imen ak selil kochon yo te fè fas a defi, kòm selil kochon yo te gen tandans fè konpetisyon ak lakòz lanmò nan selil imen. Sepandan, chèchè yo nan etid sa a te itilize yon zouti koreksyon jèn yo rele Crispr pou enfim de jèn ki responsab devlopman ren kochon. Sa a te kreye yon mikwo-anviwònman kote ren imanize yo te kapab pwospere. Lè yo vire selil imen regilye yo nan selil souch pluripotent ak amelyore chans yo nan entegrasyon ak selil kochon, anbriyon yo te devlope avèk siksè.

Pandan ke ren yo nan etid sa a parèt estrikti karakteristik devlopman nòmal nan ren, li rete ensèten si yo ta kontinye devlope nan ògàn konplètman fonksyone. Anplis de sa, enkyetid yo te leve soti vivan sou potansyèl la pou kansè akòz koreksyon jèn selil imen yo. Tès anpil bèt ta nesesè pou asire sekirite ògàn yo grandi lè l sèvi avèk teknik sa yo.

Malgre defi yo, syantis ki patisipe nan etid sa a kwè ke kochon yo se bèt donatè ideyal akòz resanblans anatomik ak gwosè ògàn yo ak imen. Avèk tan an mwayèn datant pou yon transplantasyon ren se twa a senk ane, demann pou ògàn transplantab yo depase rezèv. Rechèch inogirasyon sa a pote espwa pou potansyèlman simonte kriz mank ògàn sa a nan lavni.

