Premye gade nan echantiyon pousyè astewoyid ki soti nan misyon OSIRIS-REx

Apre prèske 20 ane nan antisipasyon, syantis yo te finalman jwenn premye aperçu yo nan grenn pousyè misyon OSIRIS-REx NASA a te retounen soti nan astewoyid Bennu. Veso espasyèl la te konplete vwayaj li ale nan Bennu ak yon aterisaj siksè echantiyon kapsil retounen nan Utah. Lè yo te louvri kouvèti a nan bwat la, syantis yo imedyatman idantifye materyèl nwa ki sanble ak pousyè tè, yo kwè se soti nan astewoyid la. Ekip syans OSIRIS-REx la pral siye kèk nan pousyè tè a pou plis analiz laboratwa pou konfime orijin li.

Mekanis echantiyon veso espasyèl la, ki rele TAGSAM, te kolekte apeprè 250 gram espesimèn nan sifas Bennu pandan yon aterisaj manyen ak ale nan ane 2020. Sepandan, akòz kèk materyèl wòch ki bloke pòt chanm koleksyon an, syantis yo te deside mete aparèy echantiyon an anndan an. retounen kapsil pou anpeche plis pèt materyèl. Sa a te mennen nan espekilasyon ke veso espasyèl la te pote plis pase 250 gram yo estime.

Pou detèmine kantite aktyèl materyèl yo kolekte, syantis yo pral bezwen retire mekanis echantiyon TAGSAM nan bwat la epi enspekte li pou pi gwo moso wòch. Pwosesis sa a pral fèt nan semèn kap vini yo. Pandan se tan, analiz la rapid gade nan pousyè vizib la pral bay enfòmasyon enpòtan sou konpozisyon li yo ak si li matche ak atant ki baze sou done deteksyon aleka ki soti nan astewoyid la.

Echantiyon yo kolekte yo gen anpil valè pou syantis yo, paske yo bay yon insight sou orijin lavi sou Latè. Yo pral distribye ak anpil atansyon bay patnè entènasyonal yo ak ekip syans OSIRIS-REx pou plis analiz ak prezèvasyon. Konklizyon yo te dire depi lontan nan misyon OSIRIS-REx yo espere revele detay kaptivan sou konpozisyon ak istwa astewoyid Bennu.

